赴貝里斯國會演說！蔡英文嘆闊別5年　感謝挺台國際參與

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蔡英文表示，全球都受困於COVID-19疫情。當大家努力邁向後疫情時代之際，更多的挑戰在等著。例如氣候變遷、經濟衰退、通貨膨脹，而最具挑戰性的莫過於來自威權政權擴張主義的威脅。
台灣人民不斷面臨來自海峽對岸的威脅，近年來，台灣與全世界民主國家的關係日益堅實緊密，卻仍被排除參與國際組織，不能成為貢獻國際社會的一員。從聯合國、世界衛生組織、國際民航組織到聯合國氣候變化綱要公約相關的會議和論壇上，貝里斯都為2300萬台灣人民發聲。
不止如此，貝里斯一直是台灣在國際參與上最強而有力的倡議者。去年5月，就在這個國會殿堂裡，在座議員不但一致通過「2022年支持台灣參與國際組織決議」，更在幾天前，再一次通過「支持民主台灣決議」。
「我要藉這個機會，代表台灣人民，誠摯感謝貝里斯政府和所有國會議員。各位堅定的友誼和支持對我們意義重大」。
蔡英文也說，做為感恩的朋友，台灣很榮幸能夠透過基礎建設、醫療、農業、災害防治、資通訊科技和教育等計畫，協助貝里斯的國家發展。過去二年，台灣和貝里斯的雙邊合作已進一步提升，使貝國人民的日常生活更加便利。
蔡英文提到，台灣與貝里斯共同推動的「婦女賦權計畫」，貝國婦女可享有職業培訓及金融支援，以實現她們的創業願望，迄今已直接協助逾700位婦女，間接受益人數多達2,000多人。
此外，台灣也已開始著手開發貝里斯海鮮產業市場，台貝兩國企業已於去年簽署合作意向書，同意進口價值2百萬美元的貝里斯龍蝦。我國政府正努力簡化流程，加速進口貝國海產，希望讓更多貝里斯美味登上台灣餐桌；現在，台灣在貝國的咖啡與可可考察團也正在探尋合作機會，希望透過《臺貝經濟合作協定》，兩國經濟將更緊密合作。
蔡英文表示，台灣和貝里斯雖然地理距離遙遠，但兩國關係緊密堅實。雙方有相似的歷史，例如歷經殖民統治，重新崛起並克服過去的困境，而今彼此秉持民主的價值，毫不猶豫面對眼前的挑戰。
蔡英文說，貝台兩國的關係建立在雙方政府、人民和企業間實質的夥伴關係，這次出訪貝里斯，更相信雙方的關係將持續緊密堅實。
最後，蔡英文重申五年前在這裡所說的，「台灣和貝里斯的友誼不是建構在空洞的承諾，亦非領導人一時的政治想法」，這段友誼34年來造就無數成果，嘉惠兩國人民。
「我們知道有些國家試圖破壞我們的友誼，但基於共同的價值和更繁榮和平未來的願景，我們仍然緊密相連。我們也將持續一起努力證明民主國家能夠互相幫助實現目標」，蔡英文表示，在真正的朋友面前，請讓她重申台灣對支持雙方夥伴關係堅實的承諾。
貝里斯友台決議文明定，重申與台灣人民及政府團結一致，保障台灣的民主、自由、人權及人民自決權利及維護台海及其區域內的和平穩定與繁榮，呼籲國際社會共同譴責任何危害台灣主權、民主、自由、人權及人民自決權利的軍事威脅及其他威嚇行動，眾議院也全力支持台灣參與所有相關國際組織。