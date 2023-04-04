蔡英文5日見麥卡錫 張惇涵引雷根名言證實：縝密討論中
總統蔡英文出訪中美洲友邦，現確定將在美西時間5日抵達洛杉磯過境時，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會面。總統府副秘書長張惇涵今日（台灣時間4日）於貝里斯行程空檔說明指出，民主台灣要跟民主國家進行交流，是台灣2300萬人的權利，相關規劃最後討論中，台美關切的議題都有機會面對面討論。
記者黃宣尹／貝里斯報導
談到蔡英文將與麥卡錫會面，張惇涵引用美國前總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」表示，民主台灣要跟民主國家進行交流，是台灣2300萬人的權利，不容外人置喙，期待美西時間4月5日在洛杉磯有機會跟麥卡錫面對面交流，並和美國跨黨派議員面對面意見交換。
至於蔡英文是否會發表演說，又兩人將談論甚麼？張惇涵表示，相關規劃都在最後緊鑼密鼓縝密討論中，台美之間有各種共同關切議題，那天都有機會面對面討論。
張惇涵也說，雙方有針對活動規劃密切溝通，也有充足默契，詳細內容會再進一步說明。
蔡英文在友邦貝里斯視察「貝羊計畫」後被問及與麥卡錫見面一事，她露出笑容表示，「今天不是來看羊嗎？」