全家霜淇淋今買1送1！焙茶、棉被金萱任選：限兒童節1天
連假最後兩天迎來兒童節、清明節，好康再加碼，全家今（4）日祭出一日限定的霜淇淋買1送1，且不限支付條件、口味全可任選，平均單支不到25元。這是全家和網紅滴妹「再睡5分鐘」推出新聯名來第一次半價，「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」4種口味霜淇淋都能任選爽吃。
記者黃韻文/綜合報導
全家去年和「再睡5分鐘」首次聯名，狂賣超過兩百萬支霜淇淋，近期再推全新系列，前（2）日才剛正式上市，今（4）日就限定一天買1送1。共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」4種口味，其中焙茶麥麥霜淇淋在全台約1300間單口味店舖販售，另外3種口味則在約700間雙口味店舖販售。如果不想跑錯店，可先到霜淇淋地圖查詢口味。
📌霜淇淋地圖（點此連結）：查詢單口味、雙口味、圓滾滾店、萌布朗店。
7-ELEVEN則主打人氣冰品哈根達斯，今（4）日也是優惠最後一天，雪糕全系列享買4送4。此外，小七首度引進日本線新品，明（5）起獨家開賣隱藏版「雪酥」系列，不用出國也能吃到。業者透露，首波主打「草莓戀人雪酥」口味，威化餅包裹酸甜的草莓冰淇淋，門市同步從日本引進「濃厚牛乳、珈琲物語」2款迷你杯冰淇淋，4月5日至5月16日期間，日本線雪酥系列、迷你杯單件8折、任選2件7.5折，任選3件送日系迷你帆布袋（限量3.2萬個）。