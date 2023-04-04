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4/4兒童節限定！麥當勞送限量贈品排爆　到手現抵5份套餐

▲麥當勞去年兒童節買餐送得獎繪本，吸引家長排爆麥當勞，今日開放送一本要價550元的《不圓的圓》。（示意圖／民眾提供）
▲麥當勞去年兒童節買餐送得獎繪本，吸引家長排爆麥當勞，今日開放送一本要價550元的《不圓的圓》。（示意圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

今（4）日是兒童節，正是屬於兒童的節日，台灣麥當勞去年首度舉辦「麥麥共讀日」，只要買兒童餐就送繪本，沒想到引發家長排爆全台各地門市。今年也沒讓家長們失望，麥當勞再度於今（4）日上午11時限定開放，買指定套餐就免費送《不圓的圓》，該本繪本定價550元，換算下來比5份兒童餐還貴，勢必再度吸引爸媽們排爆麥當勞。

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迎接兒童節，最好的禮物的就是陪伴，而最理想的陪伴方式之一，無疑是親子共讀。台灣麥當勞於今（4）日舉辦第二屆麥麥共讀日，上午11時起，到全台餐廳指定專屬櫃檯（部分餐廳未販售），買任一超值全餐及麥麥盒四件組（99元），除了享有每月推出的雙語繪本，今日兒童節再加送《不圓的圓》一本，每人每次限購1組，全台限量2萬本。

▲買任一超值全餐及麥麥盒四件組，送《不圓的圓》一本。（圖／麥當勞提供）
▲買任一超值全餐及麥麥盒四件組，送《不圓的圓》一本。（圖／麥當勞提供）
《不圓的圓》是台灣第一位「三金」設計師方序中的首本繪本創作，從圓為出發點，以攝影繪本的概念，藉由一個小朋友小圓的視野，開啟一場療癒大人與小孩的旅程。該書定價550元，即使在博客來7.9折後，目前也要434元，若以一份兒童餐99元來算，限量贈品價值就超過5份兒童套餐，預計上午11時開放兌換，全台限量2萬本，預計將再度吸引家長們大排長龍。

▲《不圓的圓》定價550元，網路書店7.9折後是434元。（圖／翻攝畫面）
▲《不圓的圓》定價550元，網路書店7.9折後是434元。（圖／翻攝畫面）
此外，麥當勞同步推出電子商品券優惠，即日起至4月11日期間，在APP「隨買店取」可享5.1折起促銷，限量組數售完為止。

📍蜂蜜奶茶10組330元、約5.1折，單組原價65元、平均特價33元。

📍六塊勁辣香雞翅10組980元、約7.5折，單組原價130元、平均特價98元。

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