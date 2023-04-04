ENERGY大合體！書偉歎像一場夢 Junior一句話引網友鼻酸
「最殺男團」ENERGY 2日在五月天演唱會合體表演，讓6、7年級生陷入集體回憶殺，成員書偉隔日在粉專形容「像場夢般、值了」，同為男團出身的Junior（韓宜邦）留言吐露真實心聲，意外觸動不少網友淚腺。
記者楊穎軒／綜合報導
書偉昨（3日）回想前一晚ENERGY合體，寫下：「回神了！昨晚像場夢般的諾亞方舟，再次謝謝五月天，讓我們回到20年前，5萬人的舞台，唱唱跳跳，能帶給大家回憶起青春，
想起時代的眼淚，那麼我們這次的合體也就值了！」並感謝永遠的隊友牛奶、TORO、坤達、阿弟和自己，大家努力、享受地完成這次演出，「不知道是不是最後一次，但我們都相信會是最完美的一次」。
一番感性告白吸引近7萬人按讚，許多藝人留言直呼「保密到家耶，我們都不知道！永遠是最帥的偶像團體」、「魅力不減當年，威力更勝從前，能量十足」、「我的青春回憶殺」、「可以再發一張專輯了」，書偉好友Junior則感慨地說：「很羨慕能合體...」
Junior 2003年和小鬼（黃鴻升）、綠茶（林埈永）組成團體「丸子」出道，隔年綠茶因更換經紀公司退出，小鬼與Junior繼續以兩人形式活動，直到2005年解散，各自在戲劇、綜藝領域擁有一片天，但小鬼2020年9月不幸在家中猝逝，讓3人永遠無法合體，網友安慰Junior：「一直都在心中」、「永遠在一起」，有人嘆：「想起鴻升了」！