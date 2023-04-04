兒童節咖啡懶人包！全家特大杯美式25元　星巴克又買1送1

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今（4）日門市限定精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，換算下來平均單杯50元、約5.6折。另有紅茶拿鐵、抹茶拿鐵任選第2杯半價，以及香鑽水果茶、春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、完熟蘋果冰茶、一顆檸檬青／紅茶任選2杯99元，或是大杯燕麥拿鐵任2杯99元。此外，大杯珍珠奶茶第2杯也是10元，平均單杯特價35元。
APP行動隨時取同享好康，即日起至4月7日前，以下多杯組祭出888元方案，同品項、同規格、同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領。
◾大杯美式35杯888元，平均單杯25元。
◾大杯拿鐵23杯888元，平均單杯39元。
◾大杯珍珠奶茶22杯888元，平均單杯40元。
◾香鑽水果茶18杯888元，平均單杯49元。
◾風味咖啡任選20杯888元，平均單杯44元。
活動品項包含：冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰焙烤榛果風味拿鐵、冰太妃焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡。
🟡全家
今明兩天（4月4日、5日）到實體門市，享特大杯美式（60元）、特大杯拿鐵（70元）買一送一，若再搭配自帶杯扣5元，等於特大杯美式只要25元。此外，今（4）日兒童節單日加碼，霜淇淋不限口味買1送1。
線上寄杯部份，今（4）日開賣以下多杯組199元，約是7.5折。每品項每會員限購2組，兌換期限至今年10月31日。
◾大杯美式6杯199元，平均單杯33元。
◾大杯拿鐵5杯199元，平均單杯40元。
◾仙女紅茶7杯199元，平均單杯28元。
◾仙女奶茶5杯199元，平均單杯40元。
◾酷繽沙全品項4杯199元，平均單杯50元。
◾霜淇淋5支168元，平均單支34元。
🟡萊爾富
門市及APP線上、線下同步開跑，即日起至4月6日前，特大杯冰檸檬氣泡美式（80元）、特大杯冰檸檬美式（75元）、大杯炭焙鐵觀音拿鐵（55元）同品項買6送4，相當於6折，折算下來大杯鐵觀音拿鐵平均單杯33元，兌換期限達2個月。
🟡OKmart
今明兩天（4月4日、5日），買大杯美式、大杯拿鐵、大杯濃厚美式、大杯濃厚拿鐵，不限冰熱，皆享同品項買2送1，相當於6.7折。
🟡星巴克
今明兩天（4月4日、5日）有美好春遊活動，到門市買2杯大杯相同容量／風味／冰飲料，享第2杯半價，單筆最高限購4杯，並限當場一次領取，相當於是7.5折。緊接著後（6）天再加碼一日限定好友分享日，當天11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，第二杯免費招待，每人每次最多買2送2。
4月6日當天買1送1優惠品項不包含星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。