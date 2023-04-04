國道追撞致回堵！下午地雷路段曝　高公局建議替代道路

馬英九在陸談中華民國　陳以信：更勝馬習會一中各表

▲陳以信表示，馬英九在陸提中華民國，是直接宣揚中華民國的存在。（圖／資料照片）
▲陳以信表示，馬英九在陸提中華民國，是直接宣揚中華民國的存在。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨立委陳以信今（4）日表示，這次馬英九前總統在大陸訪問時公開大談「中華民國」、「中華民國憲法」，向大陸民眾說明憲法增修條文區分「自由地區」與「大陸地區」的意義，這是直接在大陸土地上宣揚中華民國的存在，意義已勝過馬習會時在全球面前展現的「一中各表」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
他指出，馬英九身為卸任國家元首，能在中共面前大陸土地上大談中華民國，這在兩岸關係上史無前例具有重要意義。

陳以信說明，2015年新加坡馬習會時他以總統府發言人隨行，見證馬前總統與大陸領導人習近平在「九二共識」基礎下，以相互對等平起平坐互稱先生的做法，在全球數千媒體前展現「一中各表」的具體存在，顯示兩岸之間存有化解敵意和平相處的可能，那是兩岸關係自1987年開展以來的最高潮。

陳以信指出，這次馬英九訪陸暢談中華民國，代表不容中共繼續無視中華民國，也是告訴中共只有正視中華民國的存在，才是未來繼續開展兩岸關係的良好基礎。

陳以信強調，馬英九此舉最不簡單之處，就是如果易地而處，今天反是習近平在台灣大談中華人民共和國，設想在台灣會引起多大政治衝擊？這就是馬英九此行所為深具勇氣與智慧的地方。

至於大陸委員會批評馬英九，認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」符合中華民國憲法。陳以信駁斥陸委會才是違反憲法自失國格的說法，根據中華民國憲法，中華民國不可能承認中華人民共和國，這是連行政院長陳建仁在立法院答詢都承認的政府立場，為何陸委會竟能主動承認中華人民共和國的主權地位？

陳以信批評陸委會的說法才是違憲違法，如果陸委會可以承認中華人民共和國的存在，那陸委會就該被裁撤併入外交部算了。蔡英文總統不該無視陸委會的違憲違法言論，應向國人清楚說明。

至於民進黨立委王定宇批評馬英九是綜藝咖，陳以信反嗆王定宇只會出一張嘴批評卸任元首，王如好膽就該學馬英九前進對岸宣揚中華民國，用行為向中共宣揚中華民國的存在。

肯定馬英九赴陸自稱「前總統」　藍營不憂衝擊2024選情

馬英九訪陸提九二共識　國民黨提供黨內9大問題說帖　

向陸生解釋憲法　馬英九：台灣、大陸都屬中華民國

馬英九會湖南省委書記　兩岸越交流、衝突機率就越低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀