NBA／勇士主力前鋒Wiggins即將歸隊　缺陣48天原因曝光

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勇士目前在競爭季後賽名額上陷入苦戰，最後3場將決定他們是否能直接晉級季後賽、還是要打附加賽。而根據此前報導，Wiggins將要回到灣區，而Charania則在今晨發表了更多關於此的消息。
「預計Andrew Wiggins將在接下來的24小時內飛回灣區，並隨隊參與周二晚上勇士對戰雷霆的比賽。」《The Athletic》文中如此寫道，Wiggins已經離開球隊48天，缺席22場比賽，他會缺席的原因是他的父親正在處理嚴重的醫療問題。
目前還不清楚Wiggins何時才能真正回到球場上，不過在離隊的這段期間，他一直有在和私人教練保持訓練。儘管如此，勇士隊的首席醫官Rick Celebrini將需要一些時間來評估他的身體狀況能否在高強度的賽末環境中出賽，然後才會「開綠燈」。
勇士隊在本季例行賽還剩下3場賽事，先是在主場對雷霆，然後要作客出戰國王和拓荒者。目前是他們是第6種子，但距離掉到附加賽只有半場的差距，這增加Wiggins回歸的緊迫性。
本賽季在37場比賽中，Wiggins場均可得到17.1分，投籃命中率47.3%，另有5籃板和2.3助攻。去年10月，他簽下了一份4年總價1.09億美元的續約合約。