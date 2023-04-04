《拼多多》偷監視用戶遭下架！台灣用App小心「詐騙4招」
中國購物App《拼多多》（pinduoduo）疑藏有惡意軟體！根據CNN日前報導指出，《拼多多》在未經用戶同意下，私自蒐集大量使用者數據資訊，用來監控用戶與競爭對手，達到提高銷售額的目的，而目前《拼多多》已遭Google商店下架。雖然台灣民眾極少使用此款App，但更要注意經常使用的通訊App，反而常見「4大詐騙」，需提高警戒自保。
記者黃韻文/綜合報導
CNN日前報導揭露，中國電商App《拼多多》雖是主流App，卻存有利用安卓作業系統漏洞的惡意軟體，企圖提高資訊取得權限，非法蒐集用戶數據、以及監控用戶在其他App的使用習慣，達到提昇銷售成績以及監視對手的目的。雖然《拼多多》否認前述指控，不過在3月時便遭到Google商店下架。
在台灣，極少有民眾使用《拼多多》App購物，反而更要注意四大常見App詐騙手法。Gogolook曾聯手刑事局發布年度詐騙報告，點出通訊軟體最危險的騙局。根據Gogolook旗下查證機器人「美玉姨」統計，去年偵測出高達1.4萬個詐騙連結，除了常見的假投資、假貸款詐騙網域外，應特別注意通訊App兩大新型態詐騙訊息，分別為「假冒LINE輔助認證」、要求填寫個資的「Google表單詐騙」，民眾務必提高警覺。
Gogolook解釋，詐騙集團會假冒親友或品牌官方帳號，要求受害者進行「LINE輔助認證」，若不慎按照可疑連結中的指示提供電話號碼、密碼和手機簡訊認證碼等個資，則有高機率使帳號被不肖人士盜用。
而另一個詐騙類型「Google表單詐騙」，則是詐騙集團利用免費的Google表單，將產品試用、貸款申請等內容做成問卷，發放給大眾填寫，一般人難以判斷真偽，容易造成個資外流。而假冒企業發送的「中獎詐騙」、加入LINE群組免費送貼圖的「貼圖詐騙」，都是常見詐騙類型，提醒民眾記住「3不要」自保：不要點來路不明網址、不要隨意填個資、不要下載不明應用程式。