為威懾中國！美國點頭授權洛克希德馬丁 簽1372億元合約
美國知名武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）3日表示，美國陸軍已經同意，將聯合空對地導彈（Joint Air-to-Ground Missile，JAGM）和地獄火導彈的多年生產合約交付給該公司。這筆交易估計上看45億美元（約台幣1372億元），其中包括後續的合約。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，美國陸軍簽署授權洛克希德馬丁的合約，在第一年的總價值將達到4.39億美元，是首批授權生產精準彈藥的合約之一。據了解，面對中國威脅與日俱增，五角大廈希望增加精確彈藥庫存以威懾中國。
美國總統拜登3月時要求，為五角大廈撥款8420億美元（約台幣25.6兆元），為聯邦調查局、能源部和其他機構的國防相關項目撥款440億美元（約台幣13.4兆元）。美國2023年的國防預算提案將會比去年8580億美元（約台幣26.1兆元）多出280億美元（約台幣8536億元）。
洛克希德馬丁補充稱，該合約還包含2023年底開始的三個額外的後續合約，未來四年的合約總價值高達45億美元。
洛克希德馬丁稱，JAGM計畫預計會讓國際對需求將「明顯增加」。