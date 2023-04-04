B.A.P力燦出庭「坦承性犯罪」！韓媒再爆男偶像猥褻隊友
韓團「B.A.P」前成員力燦2018年曾爆出性侵案，去年4月又酒後性騷擾2名女子，遭南韓檢方移送法辦，昨（3）日他出庭坦承罪行，透露正在和被害者進行協商，而同時之間，又有另一個男偶像驚爆猥褻隊友，兩起案件同時被揭露，讓不少人憂心喊：「韓國演藝圈怎麼了？」
記者賴禹妡/台北報導
力燦曾在2018年爆出性侵一名20多歲的女子，去年4月又傳出酒後性騷擾2名女子，形象毀於一旦，也遭南韓檢方以涉嫌強制猥褻罪移送法辦，不過昨（3）日力燦出庭坦承一切罪行時，剛好同時有另一起猥褻隊友的案件，且都是預定在5月17日進行審判，就有網友將兩起案件搞混，以為加害者都是力燦，不過有人算出時機點，認為有可能是男團「OnlyOneOf」，對此OnlyOneOf經紀公司也緊急發表聲明，強調案件和OnlyOneOf毫無關聯。
※【NOWnews 今日新聞
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