爸媽們看過來！孩童6千元怎麼領？財部提供3大領法攻略
今（4）日是一年一度兒童節，也正值政府全民共享普發現金6千元的申領作業，符合領取資格的孩童也都能領到。財政部今日也特別幫爸媽們把3種領法整理好，方便選擇適合方式，而且開放領取到10月底不用急。另外，為了照顧更多孕產家庭及孩子，今（2023）年10月1日至12月31日國內出生並領有出生證明的新生兒也能領，明年1月31日前可到郵局領現。
記者顏真真／台北報導
財政部進一步說明，針對未滿13歲的孩子，可由父母或監護人代領，推薦「登記入帳」，連假期間照樣24小時開放上網登記，開放至10月31日，只要輸入家長的身分證字號及金融機構帳號、孩子的健保卡號即可，其中7歲至13歲者，也可用孩童帳戶領取，只要輸入孩童身分證字號、金融機構帳號及健保卡號。
至於13歲以上的孩子，財政部表示，如有帳戶，也可選「登記入帳」幫孩子登記喔，只要輸入孩子的身分證字號、金融機構帳號及健保卡號；如無帳戶，可到郵局代領，不便前往也可委託親友，而且完成「登記入帳」後，可至官網首頁「查詢登記結果」，核驗成功將於登記後2個工作日入帳。
另外，財政部指出，4月10日會再開放ATM領現，其中未滿7歲由父母或監護人代領，7歲以上也可用孩童提款卡領取，要輸入孩童身分證字號、提款卡及健保卡號。4月17日進一步開放郵局領現，而且可委託他人代領，想選這2種方式的爸媽們，也記得備妥相關證件再前往。