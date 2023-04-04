友邦貝里斯視察種羊生產 蔡英文親體驗餵奶、想帶回家養
總統蔡英文繼續「民主夥伴共榮之旅」，當地時間3日下午（臺北時間4日凌晨）前往貝里斯中央農場視察駐貝里斯技術團種羊生產計畫。蔡英文在聽取簡報後，進入羊舍與羊隻互動，並餵小羊喝奶，還作勢親羊，氣氛相當輕鬆；被問及是否想要把羊帶回家養，蔡英文也點頭。
記者黃宣尹／貝里斯報導
蔡英文今日抵達中央農場後，首先聽取技術團團長潘生才簡報，說明台貝兩國政府合作之「種羊生產暨輔導體系強化計畫」。
在貝國農業部長Jose Mai及受益農戶致詞後，蔡英文在貝國農長等人的陪同下參觀羊舍，接著由役男吳宥靚、許天翰說明小羊餵乳方式，蔡英文也親自體驗餵食小羊，更一度作勢要親羊等。
有媒體詢問餵羊的感想，蔡英文說，小羊吸得很用力、一定很餓，第二隻喝很快，被問及是否想要帶回家養，蔡英文也點頭。
貝里斯「國家種羊中心」首座羊舍在台貝兩國政府合作計畫支持下，成為中美洲第一座現代化高床式羊舍，可容納多達 400 頭種羊，逐步協助貝國提升整體國家肉羊產業生產力。2021 年起也與美國糧食濟貧組織（FFTP）合作，共同輔導當地弱勢家庭，藉由養羊事業逐步改善貧困生活。
包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、國際合作發展基金會秘書長項恬毅及駐貝里斯大使徐儷文等人都出席該項活動。