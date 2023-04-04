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林智堅寫千字文！細數「兒童城市」政績、表達對妻小虧欠

▲ 前新竹市長林智堅在臉書撰寫「給你和孩子的一封信」千字文。（圖／新頭殼）
▲ 前新竹市長林智堅在臉書撰寫「給你和孩子的一封信」千字文。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

前新竹市長林智堅去年因論文抄襲風波後，逐漸淡出公眾視野，臉書粉專也鮮少發文，卻在今(4)日適逢兒童節，在臉書撰寫「給你和孩子的一封信」千字文，文中除了吐露近期在心境上的轉折，表達對太太、孩子的虧欠之意外，也在文末細數在其任內新竹市推動兒童城市的政績，包括兒童醫院、新校園運動及風的運動場等。

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林智堅今日凌晨在臉書發文，貼出一張全家五人在攀岩場攀岩的照片，祝大家兒童節快樂後，也在文中提到自己去年在桃園參選期間，考量到孩子們的學習所以暫時與家人分隔兩地，只能趁著晚上孩子睡前進行短暫的視訊，表示對家人思念讓他十分難熬，文中他也提到太太在這段時間忙著照顧三個孩子以及處理家中大小事務，真的太辛苦了，表達對太太的虧欠。

他表示，在擔任新竹市長期間事務繁忙，雖然有機會自己總會和太太協調讓孩子到活動現場跟與他見面，但又為了保護他們，孩子們從小就被媽媽訓練人多的地方不要和爸爸打招呼，僅能用眼神交流打招呼，認為自己缺乏對孩子的陪伴，不是一位盡責的爸爸。但在退選這段期間，他停下腳步多了和孩子相處的機會，能幫忙孩子檢查功課，也從與孩子相處的日常中得到許多收穫。

林智堅表示，「突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多」，明天自己將要和太太與三個孩子度過第一個屬於一家人的兒童節，不再是在兒藝節活動現場上匆匆的招呼，還是默默希望孩子長大時的可以原諒爸爸過去的缺席。

他也在文末提到，「新竹是我們的家，過去爸爸的努力，不僅希望你們好，也希望這座城市生活的孩子們都好，給大家一個更好的未來」，並在後面語帶雙關強調「這八年爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」，包括兒童醫院、新竹市立動物園改造、新校園運動、班班有冷氣、通學步道、進擊的公園、兒藝節、仲夏藝文季、萬聖節大遊行等活動。

網友也在貼文下方回覆，感謝林智堅對新竹市建立兒童城市政績的肯定。「真的辛苦了」、「口水會過去，建設會留下的！時間會讓事實更明確的！加油！」、「小智市長，謝謝你」、「你是史上最好的新竹市長，孩子們都會知道的」。

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林智堅今(4)日凌晨在臉書發文，貼出一張全家五人在攀岩場攀岩的照片，祝大家兒童節快樂。 圖:翻攝自林智堅臉書
林智堅今(4)日凌晨在臉書發文，貼出一張全家五人在攀岩場攀岩的照片，祝大家兒童節快樂。 圖:翻攝自林智堅臉書

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