林智堅寫千字文！細數「兒童城市」政績、表達對妻小虧欠

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他表示，在擔任新竹市長期間事務繁忙，雖然有機會自己總會和太太協調讓孩子到活動現場跟與他見面，但又為了保護他們，孩子們從小就被媽媽訓練人多的地方不要和爸爸打招呼，僅能用眼神交流打招呼，認為自己缺乏對孩子的陪伴，不是一位盡責的爸爸。但在退選這段期間，他停下腳步多了和孩子相處的機會，能幫忙孩子檢查功課，也從與孩子相處的日常中得到許多收穫。
林智堅表示，「突如其來的轉變和挫折，卻讓我在家庭生活當中得到更多」，明天自己將要和太太與三個孩子度過第一個屬於一家人的兒童節，不再是在兒藝節活動現場上匆匆的招呼，還是默默希望孩子長大時的可以原諒爸爸過去的缺席。
他也在文末提到，「新竹是我們的家，過去爸爸的努力，不僅希望你們好，也希望這座城市生活的孩子們都好，給大家一個更好的未來」，並在後面語帶雙關強調「這八年爸爸還是有準備了許多兒童節禮物」，包括兒童醫院、新竹市立動物園改造、新校園運動、班班有冷氣、通學步道、進擊的公園、兒藝節、仲夏藝文季、萬聖節大遊行等活動。
網友也在貼文下方回覆，感謝林智堅對新竹市建立兒童城市政績的肯定。「真的辛苦了」、「口水會過去，建設會留下的！時間會讓事實更明確的！加油！」、「小智市長，謝謝你」、「你是史上最好的新竹市長，孩子們都會知道的」。
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