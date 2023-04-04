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OnlyOneOf被指就是性騷擾6人團　經紀公司怒駁斥：勿造謠

▲OnlyOneOf無辜捲入性騷擾6人團事件。（圖／翻攝自OnlyOneOf臉書）
▲OnlyOneOf無辜捲入性騷擾6人團事件。（圖／翻攝自OnlyOneOf臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

32歲前韓團B.A.P成員力燦2018年爆出性侵、酒駕，去年4月又在酒吧涉嫌強制猥褻2名女子被逮捕，昨（3日）他出庭坦承罪行，沒想到，當天韓媒踢爆有6人組合男團從練習生到出道後性騷擾隊友醜聞，加害人已經被起訴，剛出道不久的OnlyOneOf被網友懷疑就是當事人，不過經紀公司於第一時間出面駁斥。

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▲OnlyOneOf被網友懷疑就是性騷擾6人團事件的當事人。（圖／翻攝自OnlyOneOf臉書）
▲OnlyOneOf被網友懷疑就是性騷擾6人團事件的當事人，公司已經否認。（圖／翻攝自OnlyOneOf臉書）
6人男團性騷擾事件震驚韓國娛樂圈，案件進入司法程序，由於報導中提到加害者在2021年退團，網友隨即聯想當年8月團員Love退出、現以6人團活動的OnlyOneOf，對此，所屬的經紀公司8D Creative發聲明否認，指OnlyOneOf與事件完全無關，希望外界不要再做臆測、散布不實消息，否則將訴諸法律維護團體名譽。

▲OnlyOneOf喊話想來台喝道地的珍珠奶茶。（圖／Applewood Taiwan）
▲OnlyOneOf 2019年出道，原本是7人團，2021年改以6人形式活動。（圖／Applewood Taiwan提供）
據韓媒報導，該6人男團的A某在2017年到2021年間，至少3次於宿舍和練舞室不當觸摸隊友B某身體，A某出庭時承認部分犯行，並有反省之意，其他指控則以喝醉酒沒有印象抗辯，上月29日，A某一審遭檢察官求處3年有期徒刑，並要求法官公布A某身分、接受強制治療，目前案件審理中。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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