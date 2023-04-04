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高市第6例境外移入登革熱　入境主動告知採檢贈250元禮券

▲高市出現第6例境外移入登革熱，市長陳其邁呼籲，自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈250元禮券。(圖／高市府提供)
▲高市出現第6例境外移入登革熱，市長陳其邁呼籲，自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈250元禮券。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

登革熱疫情嚴峻，高雄市政府今(4)日表示，今天疾管署實驗室發布昨新增境外移入登革熱確診病例，檢驗結果為PCR陽性這也是高雄市今年的第6例，市長陳其邁提醒，東南亞國家登革熱疫情嚴峻，呼籲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，衛生局將頒贈250元禮券。

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▲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，高市局將頒贈250元禮券。(圖／高市府提供)
▲自東南亞等登革熱流行地區入境小港機場且出現不適症狀者，通關時務必主動告知機場檢疫人員進行採檢，高市局將頒贈250元禮券。(圖／高市府提供)
對於境外移入高風險族群，高市府衛生局啟動「登革熱決戰境外專案工作」，針對特定場域加強病媒蚊監測工作以及定期清消工作，嚴防傳播風險透過病媒蚊延伸至周邊社區。且高雄市478家合約院所提供免費快篩 市民朋友入境後若有不適症狀應儘速就醫，請臨床醫師落實TOCC並通報。

▲陳其邁也請市民朋友也要注意，每週定期落實「巡、倒、清、刷」，共同降低社區病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈，共同維護自身及社區健康安全。(圖／高市府提供)
▲陳其邁也請市民朋友也要注意，每週定期落實「巡、倒、清、刷」，共同降低社區病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈，共同維護自身及社區健康安全。(圖／高市府提供)
高雄市昨日新增境外移入登革熱確診1例，也是今年的第6例。個案為3月27日自泰國入境的60多歲女性，29日至31日發燒、頭痛、噁心嘔吐、左手掌內部紅疹等症狀；31日檢驗登革熱NS1快篩陰性。疾管署實驗室今發布檢驗結果為PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性、NS1陰性，綜合檢驗結果為登革熱陽性、登革病毒第四型。

衛生局副局長潘炤穎表示，個案經疫調於3/27自泰國入境，除楠梓區居住地外3/28曾至大社區菜市場停留約1小時。根據疾管署統計，越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情，目前邊境管制開放之下，特別提醒往來東南亞民眾需特別留意登革熱感染風險。

陳其邁市長提醒，返國後14天內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉痠痛、腹瀉、皮膚出紅疹，請盡快就醫並主動告知醫師相關旅遊史，尤其請醫師提高警覺落實TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)並通報落實抽血採檢，高雄市共有478家「登革熱整合醫療合約院所」免費提供快篩試劑，可於抽血採檢30分鐘內完成初步檢驗。

同時，陳其邁也請市民朋友也要注意家中室內外環境是否有儲(積)水容器如花器、桶缸盆甕等應妥善維護管理，針對特定公私場所、空屋空地使用人、管理人及所有權人，應妥善維護環境，每週定期落實「巡、倒、清、刷」，共同降低社區病媒蚊密度，阻斷病毒傳播鏈，共同維護自身及社區健康安全。

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