56歲葉子楣現在長這樣 「暴力身材」30多年沒變化
香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群）80、90年代以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，1990年接拍首部三級片《聊齋艷譚》，隔年以《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，成為當代最紅艷星，但隨後傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，淡出演藝圈至今，此後鮮少有她的消息，近日幾張葉子楣和藝人好友聚會的照片瘋傳，網友一看驚呼她的好身材依然是全場焦點。
記者楊穎軒／綜合報導
78歲港星陳欣健上個月在廣州開演唱會，好友黃百鳴、魏秋樺等人現身捧場，包括好久沒公開亮相的葉子楣，今年56歲的她留著一頭短髮，穿細肩帶上衣，瘦到鎖骨凸出，即便臉上難掩歲月痕跡，狀態還算維持得宜，另一張和許冠文、黃錦燊、陳欣健在餐館的餐敘照，葉子楣著水藍色露肩服裝，四肢纖細、上圍依舊傲人，保養得還不錯。
葉子楣當年以F級豐胸、20吋柳腰紅遍港台，為香港艷星中代表人物，雙峰雄偉的她，拍過不少清涼戲，不過業界都知道，葉子楣有3點不露的演出前提，對此，她曾表示，要把這3處私密部位留給未來丈夫，儘管片商開天價片酬請她「為戲解放」，葉子楣都無動於衷。
曾有片商以800萬元港幣（約3100萬元台幣）酬勞要葉子楣露上半身，遭她斷然拒絕，外界開始謠傳她乳房有傷疤，怕畫面不好看才不願露點，三級片一哥曹查理更爆料她的胸部是其實是做的，「假奶」流言傳得沸沸揚揚，成為網友茶餘飯後的八卦話題。