高雄左營「天水玥」4/5熄燈！超大佛祖頭陪吃火鍋成絕響
位於高雄左營區的「天水玥 秘境鍋物殿」，店內以超浮誇巨型佛祖頭像聞名，成為高雄知名景點之一，今卻傳出該店突然歇業，只營業到明（5）日。記者去電多次，店內電話皆為忙線中，而曾到店用餐的客人則印象深刻，尤其是坐在第一排搖滾區，「總感覺一直有人盯著我們吃飯，阿彌陀佛！」
記者黃韻文/綜合報導
在2015年開幕的「天水玥」，提供鍋物、麻辣鍋、日料等，最大話題還是店內的浮誇中國風裝潢，用餐空間佔地多達400坪，一走進店內，就會看到十分巨大的佛祖頭像，且前方是一排水池，加上蓮花造型燈，顧客在水道兩旁用餐，池中不時白煙裊裊，「佛祖陪吃」的特殊景象成為暴紅原因。
近日接續有網友上網抱怨，訂位莫名其妙被取消，就有網友在Google評論留言爆料：「那些被取消訂位的朋友，因為這家店4/1跟員工宣布營業到4/5，所有員工突然失業，這就是你們訂位被取消的原因！」批踢踢也傳出因租約到期將停止營業，記者實際去電求證，店內電話皆為忙線中。
天水玥突然歇業消息引起網路熱議，曾前去用餐的陳姓民眾說，店內裝潢很有意境，至於餐點表現如何，他則苦笑是「吃氣氛」；過去同樣慕名前往的鄭姓民眾也稱讚裝潢讓人嘆為觀止，「一進大門被大佛造景驚艷到了」。
還有被安排在「海景第一排」的網友分享坐在佛祖面前用餐的心得，「總感覺一直有人盯著我們吃飯，阿彌陀佛！」而多數批踢踢網友則認為，天水玥屬於吃裝潢的「一次店」， 拿掉大佛完全沒記憶點，在競爭的餐飲業裡恐難以生存。