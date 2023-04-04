瑞銀估油價9月上探105美元後趨穩　美最快Q2結束升息周期

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瑞銀進一步分析，近期油價下跌是由金融投資者推動的。在矽谷銀行倒閉後的兩周內，非商業帳戶在布倫特和WTI期貨和期權中的淨持倉量減少超過16.8萬份合約，淨多頭石油頭寸水平為2011年首次提供合併數據以來的低點。另外，在銀行業動盪期間，金融機構為已出售給石油生產商的期權做好價格下行風險保護，金融投資者在這段時間的平倉活動也是自2011年以來規模第六大。
不過，中國石油進口跟隨經濟復甦而增加。瑞銀認為中國3月石油進口量強勁，從近日公布的採購經理指數強化了瑞銀對消費和投資支撐經濟穩步復甦的預期，預估今年中國石油需求將增長每日80萬桶，使全球石油需求在下半年達到創紀錄的每日1.03億桶以上。
至於俄羅斯的產油量應有限。瑞銀認為，雖然到目前為止，俄羅斯的減產承諾並未導致其出口明顯下降，但預估俄羅斯產量將會減少，特別是其表示將把產量保持在目前的減產水平。儘管伊拉克聯邦政府和庫爾德自治區政府本周已就重啟北方石油出口達成初步協定，但自3月25日以來，石油產出損失約每日50萬桶。另外，美國石油庫存也繼續下降。因此，瑞銀的全球策略繼續偏好石油。
此外，由於美債收益率曲線常被視為預視經濟會否走向衰退的「水晶球」，近期2及10年期收益率倒掛的程度接近1980年代以來的高點，引起投資者再對美國經濟即將陷入衰退的擔憂。瑞銀解釋，收益率曲線的形態和陡度變化可釋出有意思的信號，尤其是與市場走勢和經濟數據一同解讀。曲線可以顯示目前商業週期處於的階段，有助於投資者進行承擔多高風險等決定。舉例說，當經濟加速增長時，收益率曲線通常更變得陡峭（短期利率低於長期利率），由於經濟週期一般在早期階段，這可能是增加股票敞口的時機，特別利於受益於經濟回升的板塊，如能源、金融和材料股。
隨著收益率曲線趨平，這預示著潛在的經濟放緩，投資者可以考慮採取更具防禦性的布局，如增加更有防禦性的敞口，如醫療保健、公用事業或消費必需品板塊，它們通常在經濟放緩時體現出韌性。
瑞銀進一步指出，收益率曲線倒掛被視為經濟衰退的預警，這可以成為完全降低投資組合風險的信號，投資者可以考慮削減手上超過長期目標的股票敞口，並增持風險較低的資產，如高評級的政府或企業債券。另外，得益於市場下跌的對沖基金是選項之一，結構性策略和期權市場也可以限制投資者在股市承壓時的損失。
不過，收益率曲線也可以釋出錯誤的信號，瑞銀提到，如2019年8月。在過去10次倒掛的情況中，其中3次在兩年內並沒有出現衰退。即使經濟衰退確實發生，但二者存在相當長時間的滯後，衰退平均在曲線倒掛後21個月才開始（9-34個月不等）。
與此同時，收益率倒掛並非投資者賣出股票的信號。自1965年以來，標指在2年、10年收益率倒掛後12個月內平均回報為8%。收益率倒掛可以是短暫的，美股可以繼續上漲。另外，收益率曲線誤報的風險也可能在上升。美聯儲、歐洲和日本央行持有的大量債券，美國長期國債收益率可能因而承壓。
瑞銀進一步指出，今年2月下旬，美國2年期國債收益率高出10年期85個基點，這是自1970年代末和1980年代初以來高點，反映近期通脹和經濟增長下行的短期風險升溫。但近期兩者差距已收窄至50個基點左右，預計倒掛的程度將進一步下降，今年末2及10年期收益率預測值分別為3.25%及3%。
此外，美國聯準會大幅升息的滯後效正在影響美國經濟，衰退風險正在增加。瑞銀表示，隨著金融服務公司收緊貸款標準，近期銀行業動盪也可能阻礙經濟增長。在此背景下，瑞銀預估，今年剩餘時間內股票回報受限且加大波動。
基於經濟成長和通膨放緩，瑞銀預估計，美國聯準會在今年第2季或第3季度結束升息週期。從歷史上看，美聯儲一旦暫停加息，美國收益率曲線就會變陡，而當美聯儲進入降息週期時，收益率曲線往往會加速變陡。今年末，短期收益率開始反映降息及貨幣政策趨向中性的預期，長期收益率的降幅較小，顯示長期經濟增長和通脹的不確定性。