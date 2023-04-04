兒童節遊墾丁「雞排一片賣120元」？眾人讚嘆：見證攻頂
高雄名店「天使雞排」日前宣布因原物料價格攀升，一片雞排將調漲10元，新價格為100元，消息一出引起各界熱議，不過有網友分享，趁著兒童節連假到墾丁遊玩時，赫然發現有炸物店家一片「厚雞排」要價120元，無奈笑稱現在雞排「尊絕不凡」，文章廣為熱議，而日前《NOWnews今日新聞》也曾詢問「派克雞排」創始老闆李先生有關原物料的現況，他表示雞肉和雞蛋一樣，價格水漲船高，只能咬牙硬撐，顯見目前物價水準著實讓許多民眾吃不消。
記者張志浩/綜合報導
原PO在PTT發文指出，「你看！墾丁大街一片雞排120，台北的連鎖店還在100落伍了啦，直接漲到120，讓大家看見南台灣的消費實力 」，提及自己在連假期間到觀光景點，見證雞排價格又攻頂的真實情況，貼文引起熱議，有網友認為「120貴死了」、「去吃2份便當吧」，不過也有許多人覺得「厚的耶，120元感覺很正常」、「覺得120很好賺的，也可以去開店啊」、「這攤還不錯吃，雞豬同行200元，算墾丁實在的了」。
針對雞排原物料的現況，派克雞排老闆李先生表示，去年5月雞肉、油、麵粉價格來到高點，沒想到近期這些原物料又再衝破最高紀錄，尤其雞肉其實和一樣雞蛋出現短缺，卻鮮少被討論，雞肉供應商也無奈到叫業者「各自保重」，且各家店雞肉的規格也大不相同，如果雞排的份量真的較大，在雞肉、油、麵粉都等主要原物料價格都衝破高點的情況下，同業漲價就是給予尊重。
另一間「豪大大雞排」官方也表示，原物料上漲誇張，1片百元甚至以上的的雞排真的不無可能，不過同樣考量到消費者的角度，豪大大雞排短期並沒有調漲價格的規劃，但營收確實有受到影響，目前只能自行吸收成本提高的損失，期盼日後物價能回歸穩定；而對於觀光景點的售價，各家則是不予置評。