吳磊鼻血煞不住！姐姐戀《愛》太會撩　貼在耳邊吹氣

吳磊、周雨彤在陸劇《愛情而已》大談甜蜜姐弟戀，因拍攝時正值夏天加上體能訓練強度高，導致吳磊經常會流鼻血，某日拍攝一場親密戲，當吳磊深情款款地對周雨彤說曖昧台詞，兩管鼻血卻煞風景地從吳磊鼻孔流出，逗得周雨彤瞬間崩潰大笑說：「我欸！這輩子第一次有男的看著我流鼻血。」吳磊也跟著狂笑不止：「看她整個虛榮心爆棚啦。」調皮的吳磊還不時模仿周雨彤口頭禪：「我欸！周雨彤欸！」逗得周雨彤樂不可支。
記者羅凌筠/綜合報導
在演藝圈以自律出名的吳磊這次也為戲下足功夫，為求符合運動員的角色設定，在開拍前3個月就投入羽球與網球特訓，並勤於鍛鍊身材，在劇中展現精準的揮拍姿勢，也不吝展示精壯手臂、傲人胸肌與冰塊腹肌，成為劇中一大看點。
而吳磊看似大方露肌，遇上姐姐周雨彤卻立刻變身「尺度守門員」，不論是在兩人合體宣傳時或曝光的花絮中，只要周雨彤稍微衣衫不整，吳磊便立刻親自擋下，甚至連導演講戲示範的手都敢撥開，被笑虧「怎麼還保護上了呢」，紳士舉動也讓周雨彤備感窩心。
劇中有一段名場面，周雨彤在轉職網球俱樂部經理人後遇上重重困難，幸虧在吳磊的支持配合下成功解決問題，兩人也在過程中曖昧升級，周雨彤更在開心喝醉後直撲吳磊，耳邊貼貼又抱抱超撩人，讓粉絲們直呼心癢難耐。花絮中也看到戲外老愛打鬧的吳磊與周雨彤在拍攝這場曖昧戲時，互相說好不要老套的公主抱，沒想到兩人竟像摔角一樣擒抱住對方，吳磊還半蹲著螃蟹腳走路，畫面十分滑稽，引得眾人噴笑。