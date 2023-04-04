蔡英文將會晤麥卡錫　北京怒批：傷害14億中國人感情

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中國駐洛杉磯領事館針對「蔡麥會」進行回應，以領事館發言人名義刊出千字文，表示中方堅決反對任和形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。
中國駐洛杉磯領事館直言，蔡英文以所謂「過境」之名行「官方往來」之實，會見、接觸美政府官員、議員，並公開演講，大搞「政治作秀」，台當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」、宣揚「台獨」是真，「美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意安排蔡英文『過境』，縱容支持台當局『謀獨』行徑，中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責。
中國駐洛杉磯領事館指出，麥卡錫是美國會領導人，是美政府第三號人物。無論以何種身份與名義同蔡英文會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。
中國駐洛杉磯領事館強調，麥卡錫無視國際社會對一中原則的廣泛支持，無視「前車之鑑」，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆徹，進一步損害中美關係，只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心。「我們將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」
中國駐洛杉磯領事館稱，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。」並呼籲美國停止升級美台實質關係，停止「以台制華」的錯誤做法。
中國駐洛杉磯領事館還稱，希望領區各界人士看清美台一些政客無視中美兩國人民根本利益、為謀取各自政治私利相互勾連的真實面目，尊重中國人民維護國家主權和領土完整、實現國家統一的願望和努力。」