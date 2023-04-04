BLACKPINK跟YG合約存在「特別理由」！4女神未來走向公開
南韓女天團BLACKPINK跟「YG娛樂」的合約將於8月8日到期，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa是否完整體續約備受外界關注，根據《Star news》採訪顯示，她們跟YG續約的可能性極大，原因與這次的世界巡迴演唱會《Born Pink》有關。
記者陳雅蘭/綜合報導
Jennie跟Lisa於2012年在「YG娛樂」YouTube頻道首次亮相，Jisoo則在2013年透過YG官方部落格公開，而Rosé是最終確定的成員，她在2016年5月被公開後，BLACKPINK正式於2016年8月8日出道。根據以往韓團與經紀公司第一簽合約皆為7年，BLACKPINK跟「YG娛樂」的合約將於今年8月8日到期。
日前多次傳出Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa完整體跟「YG娛樂」續約可能性低，但跟成員關係密切人士向《Star news》透露，「距離合約結束還剩4個多月，BLACKPINK如果沒有特別的理由，就會跟『YG娛樂』續約」。
至於BLACKPINK願意點頭續約的原因，與正在進行中的世界巡迴演唱會《Born Pink》有關，這次演出預計動員全球150萬名歌迷買單，她們去年已完成7個城市的14場北美演出、7城市10場歐洲巡演，現正巡迴亞洲地區，3月18、19日剛結束高雄站，2場吸引近10萬人朝聖。她們今年4月中跟7月，分別擔任美國「科切拉音樂節」、英國「夏令時海德公園音樂節」2個國際指標性演唱會的嘉賓，人氣不容小覷。