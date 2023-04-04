《做工的人》兒童節健教！兒子反過來教爸爸「性教育」
電影《做工的人》片中，兒子小傑一句：「你以為我不知道，我是你跟媽媽『啪啪啪』來的嗎？」直接教導飾演爸爸阿祈的李銘順「標準答案」，令觀眾留下深刻印象，電影片段在網路上釋出短短3天內，吸引58萬人觀看狂讚：「小傑從小就比爸爸還懂事」、「是不是小孩比父母還會教」，也意外在兒童節連假掀起一波「小孩健康教育」討論熱潮。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《做工的人》被網友稱為「給勞動階級孩子的情書」，片中細膩刻畫父親阿祈與兒子小傑的父子親情賺人熱淚，像是阿祈得知小傑同學都笑他是工人又髒又臭，因而在捷運上巧遇兒子卻不敢相認，怕兒子在同學面前丟臉，直到兩人在房間裡敞開心房對話後，才發現兒子不討厭爸爸，只是討厭同學笑爸爸，逼哭許多觀眾。
最新釋出的電影片段，阿祈好奇詢問兒子小傑：「你知道小孩子是怎麼來的嗎？」沒想到兒子一本正經地回答：「你以為我不知道，我是你跟媽媽『啪啪啪』來的嗎？」讓他驚訝地追問：「你是怎麼知道的？」兒子也妙回：「看書就知道啦！爸，如果以後再有小孩子問你他們是怎麼來的，你就跟他們說『是爸爸媽媽細胞結合來的』就可以了！」
阿祈利用雙手手掌交疊打出「啪啪啪」的聲響，繼續追問兒子：「那萬一他們問為什麼細胞結合過程會有那個『啪啪啪』的聲音？」兒子再度神開示：「『啪啪啪』之前要先有愛情，你就教他們什麼是愛情，你是怎麼追媽媽的就行了，小孩子就很單純，就轉移他們注意力就行了。」
李銘順表示，現實生活中的兒子平時就喜歡看書，吸收科學、物理、生物的相關知識：「他知道一個小孩的出生跟動物的出生是交配出來的，但是怎麼交配他可能還不懂。他也知道他是從爸爸的精子跟媽媽的卵子結合出來的，再深入就沒有了。」他計畫等到兒子13至15歲，學校有教相關的內容之後，再切入話題跟兒子聊「啪啪啪」。