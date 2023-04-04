今日廣場》吳芯／從新北交通看侯友宜「做實事」的能力

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侯友宜自2010年擔任新北市副市長，2018年參選新北市長獲勝，在新北市深耕已13年，說他是全台最了解新北市的政治人物絕不為過。這些年來，他以低調務實的態度，一步一腳印，足跡遍布新北市29區，總是把新北大小事擺第一位，當然很多重大建設工程也不能延宕。正因如此，侯友宜深刻了解新北的優劣之處，更清楚市民的需求。北北基桃作為北台灣的大生活圈，許多新北市民在台北市工作、求學，生活中息息相關的，就是交通便利性。侯友宜上任後，新北市的交通建設不斷改變、成長，打造便捷交通網，成功爭取行政院核定捷運汐東線，讓汐止人20年來的夢想成真。另一頭，安坑輕軌也在歷經近10年後，於2月10日試營運，並在3月13日正式營運，光是試營運人潮就達到30萬人次，可以看出民眾對於安坑輕軌的高度期待。
筆者曾在安坑居住6年，對於當地交通狀況相當有感。安坑地區在有限的地域範圍內，近年聚落與商圈發展發達，人口加總已達12萬人，當地許多大型社區位於山上，要進市區得先走一段山路下山，經由安康路上環河快速道路，就算是要到新店捷運站，也要經過安康路。問題是安康路兩邊早有住宅，道路狹小、拓寬不易，因此安康路每到上下班時間就嚴重塞車，民眾怨聲載道。為了有效解決安坑地區交通困境，過去捷運局曾提出以高運量捷運系統延伸至安坑地區之構想，但因為前面提到的腹地狹小和經費問題胎死腹中，之後才提出以輕軌替代，在歷經地方近30年的規劃建設過後，於2023年正式完工通車。安坑輕軌能夠順利通車，要感謝的人很多，但最大功臣，莫過於新北市前後兩任市長朱立倫、侯友宜，其中又以侯友宜最為關鍵，這條輕軌動工時，侯是副市長，幾年後他成了市長，即使市政繁忙，仍心繫安坑，就是希望當地居民的通勤生活能夠更加順暢便捷。安坑輕軌試營運期間，侯友宜更「微服出巡」，一身便裝低調前往視察，親自傾聽民眾的聲音，不講排場的親民作風，也難怪侯友宜一路走來深受市民喜愛。
警察出身的侯友宜向來不談藍綠、默默做事，即使外界砲聲隆隆，他仍是一句「謝謝關心，全力拚市政」，對他而言，把新北市的每一件事情做好，不負市民期待，就是他對於支持者的回饋。雖然他至今對選總統仍不鬆口，但從他最近對於缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲等民生議題發布千字文來看，總是把人民放在心中的侯友宜，這次可能會因為看不下去，決定站出來奮力一博嗎？拭目以待。
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