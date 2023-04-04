鳳梨合體Joeman拍片「89對決」！深夜突曬140字聲明道歉
網紅鳳梨（吳泓逸）因幽默個性及台味十足的風格，受到許多人喜愛，他近日和YouTuber「Joeman」及Crazy Man瘋男「晨灰」合作拍攝新片，主題是「89對決」，但預告曝光後，卻引起部分網友批評，讓他決定刪除該片段，並在深夜曬出140字聲明道歉。
記者賴禹妡/台北報導
鳳梨、晨灰和Joeman合作的新片「89對決」預告曝光沒多久，就有網友在Dcard上貼文，表示「我就很好奇，為什麼台灣就是有人喜歡去捧這些89，給他們流量幫他們炫富，是嫌台灣的89還不夠囂張嗎」，並提到鳳梨過去的詐騙前科，「以前幹的壞事大家也不記得？還敢出來炫富？難怪台灣黑道治國嘛，反正大家也不太在意，有流量就是正義對吧？」
對此，鳳梨深夜先是發文道歉「對各位期待的觀眾說聲抱歉，對不起」，接著發布140字的聲明「Joeman本集的對決，因為本人顧慮到現在社會風氣不佳，許多有心人士在發佈預告時，就開始在帶風向引導。所以本人經過評估後決定將片段刪除，當初的本意其實是以趣味性為主來拍攝，但是上片前看到一些有心人士故意引導，本人深怕拍攝初衷受其左右，導致影片違背拍攝本意，故決定把片段刪除，對各位萬分抱歉」。