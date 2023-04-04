紀念張國榮、梅艷芳逝世20年 香港流行文化節推2大節目
香港80年代2大巨星張國榮及梅艷芳，逝世至今20年，生前曾創造出許多經典歌曲、影視作品，對香港娛樂圈影響深遠。首屆「香港流行文化節」，將推出「趙增熹、李幸倪《金枝玉葉2》」、「芳華再續」2大節目，以全新風貌延續張國榮、梅艷芳的故事。
記者黃雅琪/綜合報導
首屆「香港流行文化節」開幕節目「趙增熹、李幸倪《金枝玉葉2》」，精選由張國榮、梅艷芳主演的1996年電影《金枝玉葉2》，總共4首合唱歌曲，搭配電影片段及劇照，由著名音樂監製趙增熹重新編曲、流行歌手李幸倪演唱。並於音樂表演後，接續放映電影《金枝玉葉2》，讓觀眾透過歌聲、光影，再次體會2位巨星魅力。
繼2018年的「芳華年代」放映節目後，適逢今年2大巨星張國榮、梅艷芳逝世20週年，香港電影資料館再推出「芳華再續」專題放映，聚焦在80年代至千禧年代，兩人主演的電影。特別精選20作品，包括《金枝玉葉2》、《胭脂扣》（4K修復版）、《阿飛正傳》、《倩女幽魂》、《鍾無艷》、《半生緣》（修復版）等片，以此紀念並傳承流行文化。除此之外，影評人舒淇、何思穎等人，也將出席電影映前或映後活動，共襄盛舉。