暢遊高雄澎湖及香港！名勝世界壹號郵輪舉行高雄啟航儀式
名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪於今(4)日首航高雄港，靠泊高雄港9號碼頭蓬萊旅運中心，為高雄港在疫情後，首艘進行母港作業的郵輪，該郵輪今(112)年預報到靠高雄港達122艘次，將採高雄、香港雙母港運作模式，提供兩地區旅客出國觀光新選擇，台灣港務公司期盼透過郵輪帶來外籍旅客的觀光商機，激發郵輪旅遊產業的發展潛力。
記者黃守作／高雄報導
名勝世界郵輪公司旗下名勝世界壹號郵輪首航高雄港啟航儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義主持，高雄市長陳其邁、澎湖縣長陳光復、台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮、名勝世界郵輪總裁吳明發、首席執行官兼執行董事區福耀、首席運營官林俊彥、業務部副總裁徐牧柔、立法委員邱議瑩、許智傑、賴瑞隆服務處執行長陳文人、高雄市議員郭建盟、湯詠諭、黃文益、台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐等人，以及旅遊業者代表與會。
台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港於112年3月6日重啟海上國門迎接國際郵輪後，南台灣民眾引頸期盼由高雄港出發的郵輪行程，終於在萬眾矚目下，於今(4)日由名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪首航，提供高雄、香港雙母港兩地區旅客出國觀光新選擇。
李賢義說，首航的名勝世界壹號郵輪採雙母港作業模式，自4月起定期靠泊高雄港，逢周一及周四將自高雄出發至香港，自由行旅客除可原船返回外，亦可採船去機回、機去船回的Fly Cruise多元模式，彈性安排旅遊行程，同時，逢周日及周三自香港上船的旅客，也將帶來國際觀光商機。
另為使國內外旅客一覽台灣離島風情，4月10日起部分航班將於高雄出發隔日靠泊澎湖馬公港，豐富旅客享受島嶼風光及水上活動的遊程，擴大郵輪旅遊的觀光效益。
高雄市長陳其邁與澎湖縣長陳光復也受邀出席名勝世界壹號郵輪高雄母港啟航儀式，並由名勝世界郵輪總裁吳明發陪同導覽郵輪各項設施及專業服務，陳其邁歡迎來自各國的旅客，來到高雄感受高雄人的熱情與友善，見證「台灣最美麗的風景是人」。
陳其邁說，名勝世界郵輪公司發揮「緊緊緊」精神，以最快的時間，從規劃到首航，讓名勝世界壹號郵輪於4日從高雄快樂出航，他感謝市府海洋局、交通部航港局、台灣港務公司等各單位全力配合，並祝福名勝世界壹號郵輪旅客於整個旅遊過程歡喜開心、享受愉快的旅程。
陳其邁認為，高雄港作為名勝世界郵輪公司高雄與香港的雙母港，將會帶來各國旅客來到高雄，並串起澎湖、台南、屏東等南部非常重要的觀光樞紐，並以高雄港得天獨厚的條件，再加上南台灣美麗的風景，在郵輪觀光上絕對是一個非常重要的據點，他說，高雄準備好了，期待、歡迎國際觀光客來到最熱情美麗的高雄，以為高雄帶來觀光效益。