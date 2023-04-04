《蜘蛛人》亂鬥新預告！千名蜘蛛人「互指梗圖」爆笑再現
奧斯卡獎「最佳動畫長片」續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》，今（4）日釋出國際版預告，「經典蜘蛛人互指迷因梗圖」畫面曝光，3代蜘蛛人陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德與湯姆霍蘭德再度合體，只不過這次不只3代同堂，而是來自不同多重宇宙的蜘蛛人要大集合。來自1610號地球的主角邁爾斯，在本集發現驚人祕密，導致他必須在維護世界平衡和犧牲愛人之中抉擇。
記者黃雅琪/綜合報導
在預告中，邁爾斯首次見識到來自不同宇宙的蜘蛛人團隊，各種蜘蛛人配備著不一樣的坐騎、道具，包括懷胎5個月卻還騎著重機的女蜘蛛人潔西卡德魯，以及留著龐克頭手持電吉他的龐克蜘蛛人。上一集《蜘蛛人：新宇宙》，來自另一個宇宙的好夥伴彼得帕克這次升格人父，多了一個8個月大的小跟班梅黛，可愛的梅黛也將跟著爸爸一起拯救世界。
作為這支蜘蛛人特攻隊的領袖，綽號2099蜘蛛人的米蓋爾歐哈拉，拒絕邁爾斯加入蜘蛛人聯盟，並且讓邁爾斯知道成為蜘蛛人所必須承擔的犧牲。但是邁爾斯已經受夠活在大家為他安排的人生道路上，決定要創造自己的未來。備受粉絲期待的「經典蜘蛛人互指迷因梗圖」也在電影中重現，而且這次是上千隻蜘蛛人加入混戰。《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日上映。