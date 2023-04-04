表態參選？結束科技經濟開拓之旅 郭台銘明返台開記者會
鴻海集團創辦人郭台銘原訂在美國展開12天的「科技經濟開拓之旅」，在洛杉磯與僑胞聚會後，卻提前畫下句點，郭台銘將提前搭乘華航班機回台灣。郭台銘辦公室今（4）日已發出採訪通知，將於明日上午10時在諾富特華航桃園機場飯店舉行「科技經濟開拓之旅」返台記者會，他將在第一時間分享在美所聞所見，並公開未來工作計畫，至於是否表態參選2024年總統大選？相信也將成為會中媒體關注焦點。
記者顏真真／台北報導
被視為2024總統大選熱門人選之一的鴻海集團與永齡基⾦會創辦⼈郭台銘，矢志將台灣打造成科技島。由於對當前經濟發展所⾯臨的困境、科技迭代發展的快速與變化，與世界局勢的不確定因素始終憂⼼忡忡，他決定在3月27日啟程赴美，展開「科技經濟開拓之旅」。訪美期間他也直言，國家領導⼈應該要運用優勢，把台灣打造成科技島，而不是彈藥島，郭台銘更強調：「台灣需要⼀個很棒的CEO」。
由於當時郭台銘辦公室公布的行程是12天，自3月27日到4月7日，郭台銘今日在洛杉磯與僑胞分享美國行心得時，卻公開表示晚間將搭乘華航班機回台灣，對於提前結束行程的原因，郭台銘並沒有說明。
不過，郭台銘辦公室已發出採訪通知，郭台銘將於明日上午10時在諾富特華航桃園機場飯店召開返台記者會，並強調科技經濟開拓之旅，旅經華盛頓特區、波士頓、舊金山、洛杉磯10日訪美成果豐，將在抵台第一時間分享在美所聞所見，現場也將進行未來工作計畫報告。至於是否會公開表態參選2024年總統大選，相信也會是會中媒體關注焦點與話題。