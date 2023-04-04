曾之喬兒童節曬腿曝光「超害羞視角」 宣佈與老公新進度
台灣女星曾之喬（喬喬），早年與劉品言共組女子團體「Sweety」出道，單飛後多在影視圈發展；今（4）日兒童節，曾之喬在IG上曬出一系列美照，露出雪白美腿以及下身「超害羞視角」，祝福大家：「兒童節快樂，每一天的每一天，心中還是有兒童的火花。」曾之喬先前也曾透露，接下來將與老公辰亦儒一起去旅行。
記者黃雅琪/綜合報導
曾之喬在IG曬照並寫下：「我經常通過閉眼冥想，回去看看小時候的自己。不論長到幾歲，不要忘記妳永遠都還是那個小孩，每一個年紀的自己，永遠與妳同在。」她分享自己的心境，希望大家也可以好好照顧自己：「答應我要好好照顧，好好陪伴心裡的孩子，因為她無比珍貴，充滿智慧，她知道幸福的祕訣，不是關於多少的名與利，不是跟別人比較，不是執著世間的誰對誰錯。」
照片中的曾之喬身穿黑色性感洋裝，坐在椅子上伸長一雙白皙美腿，洋裝下身開衩設計，令曾之喬露出「超害羞視角」引人遐想。曾之喬與偶像團體「飛輪海」成員辰亦儒於2020年結婚，因為事業發展重心不同的關係，婚後並未同住，辰亦儒住在中國大陸、曾之喬則居住台灣。曾之喬日前以台北時裝週大使身分出席活動，被問及兩人許久未放閃一事，曾之喬透露接下來會和親友去旅行，屆時老公辰亦儒也會隨行。