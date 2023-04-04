川普將為封口費案出庭　面臨刑事指控創先例

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川普今天將在嚴密的維安戒護下出庭，預料現場將出現支持和反對者示威。川普雖讓自由派和全球部分盟邦不滿，卻廣受許多藍領白人和保守基督徒選民的愛戴。
川普昨天從佛州抵達紐約後不久，就在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我們必須拿回我們的國家，並且讓美國再次偉大！」同時呼籲支持者捐款挺他參選。
川普預計於當地時間今天下午2時15分（格林威治時間18時15分）出庭聆聽指控，且有機會提出答辯。
川普的律師反對錄影、照相和廣播報導，表示這會「讓本案近似馬戲團的氛圍更加惡化」，將有失體面和莊重。
法官莫城（Juan Merchan）昨晚裁決，傳訊程序開始前會讓5名攝影記者拍照幾分鐘，接著他們必須停止，但允許在走廊上架設攝影機。
之後，主導調查的民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）將於下午召開記者會。
根據川普辦公室，川普則將返回佛州，並於今晚8時15分（格林威治時間5日0時15分）從海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對外發言。
大陪審團起訴書上的具體控罪預定今天公開，川普及其盟友已形容指控的背後有政治動機。
曼哈頓地區檢察官辦公室從川普仍在白宮時，就對他展開調查，發現川普當時的個人律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選投票日幾天前，曾安排13萬美元的封口費給暴風女丹尼爾斯。
支付封口費並不違法，檢方曾衡量是否要以「川普集團」（Trump Organization）偽造給柯恩的報銷商業紀錄來起訴川普。
雅虎新聞（Yahoo News）昨晚報導，川普將因偽造商業紀錄面臨34項重罪指控，一名聽過今天傳訊程序簡報的消息人士透露，川普面臨的罪名無一是輕罪。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1120404