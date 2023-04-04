中國女留學泰國被撕票！3名嫌犯是「老鄉」　於武漢落網

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泰國警方鎖定3名中國河北籍男子，他們在3月時分別透過女生的微信帳戶向女生父親勒索50萬元人民幣，要求將人民幣轉至中國某銀行帳戶，同時附上該女手腳被綑綁的相片。由於事發突然，女學生的父親並未即時答應綁匪要求，之後亦無法與綁匪聯絡，警方推測兇嫌因此痛下殺手。
報導指出，死者雙親在浙江的學校擔任音樂教師，前兩年女學生在家中透過線上教學求學，今年才前往泰國完成學業，兇嫌疑似知道女學生家境優渥而設局在她入境泰國時將其綁架，另有中國媒體稱該生曾遭兇嫌設下「戀愛圈套」，誘騙她自陳家世，確認可得手後再拐人上車；媒體指出，警方調查結果發現女學生在搭乘巴士前往暖武里府後被擄上3名兇嫌的車輛，隔日即遇害被棄屍。
事發後，三人潛逃回中國，泰國警方公布調查結果，3名綁匪均為河北籍，分別為24歲的周某 （ZHOU PENNGFEI）、23歲的陳某（CHEN SAIKANG）和23歲的周某（ZHOU XIONGFEI），犯案後在3月30日離境，前往四川成都，但經過泰國與中國警方共同追蹤，三人最後於湖北武漢落網。
泰國及中國警方協調，若法院批准故意謀殺罪的逮捕令，將在逮捕綁匪後引渡回泰國判刑。至於死者生前是否經歷性侵暴行，則有待屍檢後確定，司法部相關部門正在收集DNA，預計一周後結果方能出爐。