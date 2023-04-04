旗海飄揚！芬蘭正式加入北約　芬總統：致力協助瑞典加入

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儀式前，芬蘭總統和北約秘書長召開雙邊會晤與聯合記者會，北約秘書長史托騰柏格表示，「芬蘭現在安全了」，並稱俄羅斯總統蒲亭試圖關上「北約大門」卻迎來反效果；芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）則表示，會繼續努力推動北歐鄰國瑞典盡早加入北約。他強調，北歐地區會持續加強合作，建立共同安全與防衛機制。
在俄羅斯入侵烏克蘭的地緣衝突下，北歐國家如芬蘭和瑞典尋求加入北約保護傘。芬蘭總統提到，芬蘭對北約共同防衛最重要的貢獻來自於自身的安全與防衛能力，並稱赫爾辛基仍肩負重要責任，以成為北約共同防衛的一部分。
芬蘭總統所提的，是與俄羅斯邊境長約1300公里接壤的國境，以及俄羅斯副外長昨（3）日聲稱加強該區域軍事部署的宣言。當北約組織迎接新的成員芬蘭後，與俄羅斯的邊界長度將翻倍，這也是俄羅斯總統蒲亭在入侵烏克蘭時多所批評的「北約東擴」，不料敲響戰爭號角的實際結果，就是令他面對自己最不願接受的芬蘭入會打擊。
北約秘書長史托騰柏格形容，芬蘭現在擁有「世界上最強大的朋友和盟友」，英國首相蘇納克也在推特上歡迎芬蘭的加入，強調所有北約成員國現在都需要採取必要手段迎接瑞典入會，「我們必須為此團結一致，捍衛歐洲和全世界的自由」；芬蘭曾在1939年被蘇聯入侵，如今入會後將獲得北約第5條的庇佑保護，該集體防禦條約承諾，「對一個北約成員國的攻擊，應將視為對所有北約成員國的攻擊」。
芬蘭計畫直到2026年前，國防預算將逐步增加40%。目前該國擁有12000名職業軍人，另有60萬預備役軍人，每年芬蘭政府亦培訓超過20000名徵召入伍者；上週土耳其國會通過了芬蘭的申請案，但仍以「窩藏恐怖組織成員」為由，連同匈牙利未批准瑞典入會。