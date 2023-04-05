「機車立委」地方走透透 10年小綿羊繞嘉義3500圈
民進黨立委王美惠從2005年擔任議員，並於2020年代表民進黨參選嘉義市立委勝出，在地方深耕17年，不變的是「阿姐的小綿羊」，雖從地方轉戰中央，但仍習慣穿著服務處背心、騎著100c.c機車穿梭嘉義大街小巷，經歷汰換這輛「二代民主戰車」已陪伴她征戰10年，里程數近9萬多公里，等同繞著嘉義市3500多圈，有電動車商接洽贊助新車被婉拒，她不捨這輛機車載滿回憶早有感情，而用小綿羊代步的草根形象，「機車立委」深植鄉親心中。
記者陳威叡／台北報導
王美惠原本為嘉義市4連霸議員，其中連續3屆拿下市議員選舉最高票，2020年黨內初選成功挑戰民進黨當時現任立委李俊俋，在大選中狂掃8萬333票，票數比另7位對手加總還多，創下歷史新紀錄，樹立「王美惠障礙」，顯示其地方基層實力雄厚。
王美惠雖從地方轉戰中央，但行事作風維持以往親民形象與真性情，在嘉義市區仍習慣穿著服務處背心、騎著100c.c機車趴趴穿梭大街小巷，而這台「阿姐的小綿羊」陪著征戰10年，經歷汰換已是「二代民主戰車」，里程數已達8萬8千多公里，根據嘉義環市自行車道長約25公里，等同於3500多圈。
有助理私下透露，王美惠當選立委後，曾想把地方的機車運上台北來騎，助理們擔心對於路況不熟稔，才因而作罷，而嘉義市區較小，委員在地方認為機車機動性高且方便，還是習慣自己騎車跑行程。
王美惠從政10多年來以機車代步，因此有「機車立委」的稱號，就算是下雨同樣穿上雨衣照樣騎車跑攤。對於這樣的綽號，王美惠受訪說表示很開心，自己過去當議員助理時就是騎車，因此就算選上立委，就跟往常一樣，也不必去做改變。
騎機車在嘉義趴趴走的形象鮮明，王美惠透露，先前電動車商接洽贊助新車被她婉拒，自己也捨不得這輛機車載滿回憶早有感情，雖然騎了10多年，機車行師傅也建議可以更換新車，但這輛「服役中」的機車平時仍好好保養、定期更換機油，閒暇之餘也都是自己洗車，不假他人之手，至今出門也不習慣派車，未來也會持續這樣的模式，走訪鄉里、服務鄉親。