封殺潮到來？德國憂數據安全 擬跟進義大利禁用ChapGPT
由OpenAI 開發的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在全球掀起風潮。不過繼義大利當局於上週開出第一槍，以涉嫌侵犯隱私為由，宣布暫時封鎖ChatGPT後，德國也傳出考慮效仿義大利的做法，與此同時，法國、愛爾蘭的隱私監管機構也表示，他們已聯繫義大利數據監管機構，以了解更多有關 ChatGPT 禁令的依據。
國際中心徐筱晴／綜合報導
義大利數據保護局（GDPR）上月底表示，OpenAI在訓練AI演算法的過程中，會大量收集和儲存一般用戶的數據，但它缺乏法律依據，來證明這樣的個資使用方式是合理的。再加上ChatGPT沒有使用年齡限制，很可能讓心智發展尚未成熟的未成年人，與ChatGPT對話時，接收到不符合其年齡的資訊。義大利當局決定定立即禁止ChatGPT在義大利的使用，也禁止OpenAI繼續使用義大利用戶的數據，將待當局展開調查。
德國媒體《商報》報導指出，德國議員克爾貝爾（Ulrich Kelber）在接受訪問時透露，由於數據保護問題，德國原則上可能會仿效義大利禁止ChatGPT的做法。他透露，德國已請求義大利提供關於 ChatGPT禁令的更多資訊。
與此同時，法國、愛爾蘭的監管機構也表示，他們已經聯繫義大利監管單位，將針對調查結果進行商討。
至於瑞典則是表示，未有禁止ChatGPT的計劃，也沒有與義大利監管機構聯繫。西班牙監管機構表示，尚未收到任何有關ChatGPT的投訴，但不排除未來展開調查的可能性。