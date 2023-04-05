4/5清明節咖啡包！全家「特大」拿鐵30元　星巴克買1送1

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🟡全家
📍門市｜限4月5日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜4月5日10時至4月9日
◾特大杯美式26杯1000元，6.4折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵22杯1000元，6.5折（原價70元、特價45元）
◾霜淇淋30支1000元，6.8折（原價49元、特價33元）
◾酷繽沙20杯1000元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾40元私品茶35杯1000元，7.1折（原價40元、特價29元）
以上每會員限購2組，兌換期限約半年，至今年10月31日。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至4月18日前
◾蜂蜜美式第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◾蜂蜜拿鐵第2杯半價，7.5折（原價80元、特價60元）
以上可任選互搭
📍門市｜限4月5日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜即起至4月7日
◾大杯美式35杯888元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵23杯888元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯珍珠奶茶22杯888元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶18杯888元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味咖啡任選20杯888元，6.8折（原價65元、特價44元）
活動品項包含：冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰焙烤榛果風味拿鐵、冰太妃焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡。
🟡萊爾富
📍門市、APP｜即起至4月6日
◾特大杯冰檸檬氣泡美式買6送4，6折（原價80元、特價48元）
◾特大杯冰檸檬美式買6送4，6折（75元、特價45元）
◾大杯炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，6折（55元、特價33元）
🟡OKmart
📍門市｜限4月5日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
◾4月5日：同品項第2杯半價
◾4月6日：同品項特大杯買1送1（上午11時至晚間8時、不含星冰樂）