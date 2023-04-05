小S PO一家用餐照　李文轟吃飯禮儀噁心：汪小菲不會這樣

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.就算在家裡吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正。對消化不好。家教有嗎？
2.吃飯的時候不能用移動電話。
3.在家裡吃飯也要用標準的餐巾或餐紙。
4.用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯。（台灣90%的紙巾是很小的，質量很差，大的沒有人會買）
5.每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙。
6.喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面。
7.自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裡面。吃完了要放在桌子上。
8.不要用過長的用具在你的杯子裡面，特別是筷子。
9.不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年的孩子在你的旁邊看到你這種行為。
10.吃飯的時候不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋（連腳跟都不能跑出來）。
11.假如桌子上已經有餐墊的話，全部大家都要用。 不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子。
12.不要把湯匙，叉子，刀子，筷子等放在藤的餐墊子上面，會有細菌不好清理，也不好看。可以放在餐巾或者餐紙或者餐具小架子上面。
「我相信我的北京老鄰居汪小菲用餐禮儀不會像S家一樣，北京人對這個很在意」，李文認為，當模特兒前應該先把基本的禮儀學好，貼文引來不少網友附和：「哈！自曝其短，怪不得別人」、「別把藝人當聖人看待」！
不過也有人看不下去，反擊李文「我不喜歡小S，但是照片中只是跟家人在一起放鬆的樣子，上面十數點我僅認同不要抖腳，在家陪家人怎麼放鬆怎麼來就好，不是每個家庭都書香門第，不要活得太累了」，李文則補充說：「很多網友說要看我以前評論的吃相的人，我叫小助理找了一些實在是太多了！」