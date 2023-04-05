NBA／獨行俠現在有多想念Brunson？Doncic：非常想

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「我認為你現在已經看不到我們之前的那種化學反應了，尤其是在去年。」Doncic在受訪時表示，「我覺得(對一支球隊來說)化學反應是最重要的，但它不會馬上建立起來，這是一個漫長的過程。」
為了挽救這個賽季，獨行俠在交易截止日前與布魯克林籃網進行交易，送出多Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie和一個不受保護的2029年首輪選秀權，換來Kyrie Irving。
但在得到Irving之後，獨行俠戰績為7勝15負，而且當Doncic和Irving同場在陣時，他們在15場比賽中，只贏了4場。目前Irving還不確定未來是否會和球隊簽訂一份新的長期合約。
「非常想。」當被問及獨行俠全隊有多想念Brunson時，Doncic這樣說，「我的意思是，他是了不起的人、了不起的球員。」
面對獨行俠近期的困境，Doncic直言自己認為問題出在防守端，「任何人都可以在我們頭上得分，無論是誰，任何人都可以在我們身上拿到分數。」
Doncic也承擔了外界對於他在防守端不夠努力的責任，他透露在獨行俠和斯洛維尼亞國家隊連續幾年高強度的賽事後，他感到有些疲勞，「但這不是藉口，我還很年輕。但在籃球的很多方面，我必須做得更好。我是這支球隊的領袖。應該被責備的人是我。」
而人遠在紐約的Brunson在談到獨行俠本季表現不佳時坦言：「我很驚訝。我沒什麼能說的，但我肯定感到很驚訝。」