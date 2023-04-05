跟上裁員潮！蘋果傳「精簡」零售團隊　資遣費最高4個月

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受到影響的員工已經被告知在本週結束，蘋果也為其提供支持，包括申請轉調先前職務，若無新職務者將發放最高4個月薪資。
消息指出，還有部分管理職位也會被剔除，雖然這些人可被以「獨立貢獻者」（individual contributor）職位重新雇用，但可能不會再獲相同薪酬。少數情況下，部分員工可以豁免，無需重新申請即可保住現有工作。
知情人士指出，蘋果認為這次進行調整並非是「降低成本」的裁員，而是進行「組織精簡」，旨在改善全球門市的維護。不過《路透社》報導指出，蘋果這間全球最有價值的公司裁員新一步，再一次印證全球經濟情勢不穩。
蘋果對於裁員消息沒有做出回應，先前曾有報導指出，蘋果仍會繼續召募人才，但有鑑於當前經濟環境，會將腳步放慢。
截止上個財年，蘋果擁有約16.4萬名員工。由於在疫情期間，蘋果並未像亞馬遜、Google等科技公司大舉徵才，也因此降低了在疫後大規模裁員的必要性。去年8月蘋果曾有一波解職潮，但僅止於100名合約技術照聘人員，只占16萬總員工數的0.06％。
近來美國企業陸續掀起裁員潮，不僅是包括臉書母公司Meta、Google、推特等知名科技公司，就連餐飲業也都受到影響，麥當勞近日向美國員工和部分海外員工發出內部信，表示將暫時關閉辦公室，為裁員、重整公司業務做準備。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）也將在全美五座電商配送中心，裁撤超過2000個工作職位。此外，Meta也宣布將在4月或5月左右裁掉約1萬名員工。