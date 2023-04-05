足球／梅西今夏恐將離隊 ESPN：PSG希望他能降薪3.31億
梅西(Lionel Messi)和法甲聯賽巴黎聖日耳曼(PSG)球迷之間的關係惡化，這可能也將影響到他未來的續約意向，根據法國媒體《RMC Sport》記者Fabrice Hawkins報導，除非情況發生變化，否則梅西將會離開巴黎。
記者黃建霖/綜合報導
梅西在卡達世界盃奪冠之後，PSG和他的團隊達成初步的續約協議，薪水和現在基本上相同。但隨著在歐冠失利以及阿根廷在世界盃後的慶祝舉動，梅西和球隊球迷之間的關係開始惡化。
另外，梅西在世足賽後的表現也確實下滑了，PSG方面對他的投資也遭到了質疑。而不僅僅是《RMC Sport》，ESPN和《隊報》等權威歐洲足球媒體，皆不看好雙方能完成續約。
ESPN透露，巴黎希望梅西降薪25%——他目前的年薪為4000萬歐元，因此約為1000萬歐元(約3.31億台幣)——但後者不會接受降薪，雙方的談判因此陷入停滯。梅西也對於自己在最近2場比賽遭到PSG球迷噓聲伺候，感到十分沮喪。
目前梅西對於其他球隊的報價持開放態度，他和父親討論過回歸巴塞隆納，但這支球隊目前的財政狀況也很糟糕。此前，曾傳出沙烏地阿拉伯對於延攬梅西很感興趣。