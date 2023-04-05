開工日變天更厭世！下週恐有颱風生成 吳德榮：有點遲了
清明連假今（5）日來到最後一天，天氣依舊穩定，白天暖熱如夏、早晚略偏涼，中央氣象局表示，明天（4/6）開工日，隨著鋒面接近影響，北部及東北部地區將有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及南部山區則是有局部短暫陣雨，雨區範圍頗大；此外，目前關島附近海面有熱帶雲系正在發展，可能在下週成為颱風，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚無颱風生成，「算是有點遲了。」
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日各地天氣穩定，高低溫分佈上，北部攝氏17至29度，中部攝氏19至33度，南部攝氏19至34度，東部攝氏16至32度。明日鋒面接近，白天仍偏暖，中部以北雲量漸增、漸趨不穩定，近山區偶零星飄雨；明晚起至週五（4/7）受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響較小。
吳德榮提及，最新模式模擬顯示，週六（4/8）鋒面將遠離，西半部天氣轉為多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨的機率；氣溫也會微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下週日至週二（4/9至4/11）各地恢復為多雲時晴，氣溫逐日回升，舒適微熱早晚涼。
此外，最新歐(ECMWF)、美(GFS)模式模擬皆顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的機率，是否能成為今年第1個颱風？需持續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚無颱風生成，算是有點遲了。氣象局則說，只要南太平洋的環境和海溫允許，4月出現颱風並非怪事，不過目前這個熱帶雲系只在發展初期，推估要週末才能推斷。