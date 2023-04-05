清明節不飄金紙？LINE今狂下「櫻花雨」 一招關閉防眼花
今（5）天是清明節，也是連假最後一天，民眾把握時間出遊。這個假期還沒賞到櫻花的話，現在打開手機就有驚喜！今天使用LINE聊天室，一定會被緩緩飄落的「櫻花雨」驚豔，群組聊天室此起彼落討論：「有櫻花欸」，還有人開玩笑說，清明節怎麼不飄金紙。如果看不到櫻花雨，也不用狂輸入櫻花想觸發關鍵字，教你一招快速啟動、關閉LINE櫻花雨特效。
記者黃韻文/綜合報導
連假最後一天迎來小驚喜，LINE針對台灣地區發動「櫻花特效」，只要打開LINE聊天室，不需要輸入任何關鍵字觸發，就會從視窗頂部飄散浪漫櫻花雨，背景也自動換成粉嫩底色。櫻花特效限時兩天，可一路欣賞至4月7日上午10時。
若是看不到「櫻花雨」特效，先檢查手機LINE版本是否已更新至10.17.0以上（且 Android OS 7.1 以上），電腦版則須更新至5.19.0版本以上，最簡單的判別方式，就是把手機及電腦的LINE都更新到最新版本就對了。
已是最新版本卻還是沒出現特效，可先將LINE關閉、重新開啟，或是依以下步驟檢查是否有開啟特效，相同的，如果覺得這兩天聊天室狂飄櫻花，看久了容易眼花、覺得吃力不舒服，也可以先關閉「聊天室背景特效」、暫停櫻花雨。
📌手機版啟動方式
左下角「主頁」→右上角「設定」齒輪圖示→聊天→「聊天室背景特效」選擇開啟（綠燈）。
📌電腦版啟動方式
左下角「設定」三點圖示→設定→聊天→聊天室效果→勾選「啟動櫻花特效」。