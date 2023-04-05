今日廣場》朱棣／自肥立委賴惠員竟消費白色恐怖？！

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「波波醫師」是台灣網友對留學波蘭醫學院學生的稱呼。波蘭在2004年加入歐盟，成為《醫師法》認定不須學歷甄試地區，之後就成為台灣學生留學習醫的熱門國家，台灣學生赴波蘭就讀醫學院後，並未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師，引發不少台灣醫學界人士不滿，紛擾台灣醫療已十多年，攤開波波醫師的背景，多數都是權貴二代，更讓人對他們抱持著疑慮。原本在「醫師法」修法後，要求所有國外醫學生都須先通過教育部甄試，但偏偏在牙醫這個項目卻開了巧門，讓波蘭畢業學生等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，導致本土基層牙醫強烈不滿，認為此舉可能會造成牙醫界永無寧日。
相信對於台灣醫學體制略有了解者都知道，要進入台灣的醫學院並通過重重關卡，包括實習和國考，最後取得正式醫師資格，這條路有多困難。以牙醫為例，國內牙醫系學生每年招生限額約400人，但到海外就讀牙醫系者沒有總額限制，更重要的是，這些人畢業後未實習也未取得當地醫師執照就返回台灣，為了讓他們能夠符合要求，衛福部提供的每年回台實習名額為50名。換句話說，實習名額很早就有限制，明知光是排實習就要排很久，還是要跑去國外念，現在又要政府開後門，試圖讓實習名額上限變成「未明定」，這不是濫權，什麼才是濫權？這不是靠勢，什麼才是靠勢？這不是自肥，什麼才是自肥？
賴惠員一再強調，「這些波波醫生回國和本土醫科生一樣，都要考試、受訓；目前國內已經累積600多名通過國考但不能在醫院實習的醫科生，因為名額很少，因此請衛福部研擬解套方案，解決實習塞車問題。」問題是，國家的制度、規定老早就擺在那裡，當初決定要去波蘭念醫學院的這些學生和他們的家長會不知道嗎？如果早就知道，大家都是成年人了，為自己的決定負責很難嗎？怎麼今天又要衛福部研擬「解套方案」，為什麼國家必須替特定人士解套？如果真讓「沒有利益迴避」的「自肥立委」得逞，連基本的公平正義都守不住，其他沒背景的孩子們恐怕會哀嘆，「有個立委媽媽真好！」
賴惠員委員或許是愛女心切、望女成鳳，為了女兒克紹箕裘的職涯規劃費盡心思，但這份心意，不該公私不分，更不該利用自己立委身份提案自肥。更糟糕的是，賴惠員委員把開後門濫權的行為，拿來與白色恐怖胡亂類比，讓人難以接受，當時的民主前輩只因與獨裁政權不同調，遭到濫捕、濫殺、 刑求毆打及沒收財產，多少人因此家破人亡、妻離子散。賴惠員荒謬護航，讓人看破手腳，也失了立委格調，若不公開道歉，被台南市民下架也是遲早的事。
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