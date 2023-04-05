張惠妹快看！「演唱會空位只有照片」 男偶像找到真相了
張惠妹（阿妹）在高雄巨蛋舉辦「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」高雄站，昨（4）日迎來演唱會第4場，阿妹每每演唱到抒情歌Part時都會情緒激動哽咽，昨天演唱會第一排還出現座位上只有照片、螢光棒，阿妹原本感性問怎麼回事，但無人回應，而前男團A-TEAM成員高興，昨天也參與了演唱會，看完演唱會後，他在社群媒體發文詢問此事緣由，竟找到解答。
記者吳雨婕/綜合報導
高興在IG發文提到，阿妹演唱到歌曲〈身後〉時，現場導播把畫面帶到第一排其中的一個空位，空位只有照片與螢光棒，阿妹看到後表示：「我一直不敢往第一排那邊看。」但由於不太清楚事情緣由，因此詢問坐在該空位旁的歌迷，正當大家準備聽故事時，沒想到該歌迷卻比了個「X」，似乎也不清楚為何會有此空位，阿妹立刻展現高EQ回應：「好，沒關係，可能...太嗨了先離開。」
不過對於此情況，高興還是相當好奇，因此發文詢問：「所以在現場一樓的人，有人知道發生什麼事嗎？」有熱情的網友解答，原來是一名歌迷為已經過世10年的友人圓夢，還拍攝直播影片，影片上頭寫道：「即使你已經走了十年。我還是一樣帶你來看阿妹演唱會。還讓你坐第一排海景，還有專屬螢光棒。」沒想到一個空位竟藏了令人噴淚的故事。對此阿妹經紀人陳鎮川表示：「我們昨天演出完的會議有討論到這題，阿妹還是覺得很感動，只是比較可惜他們（歌迷）沒有坐在一起，沒有辦法當下就聽到原由。」