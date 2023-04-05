郭台銘表態！爭取參選2024總統　為負氣離開國民黨致歉

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郭台銘表示，自己從傳統產業起家，一路奮斗到開創鴻海科技事業，如今台灣面臨的巨大危機，這不只是單純的市場經濟的問題，而是地緣政治連動引發的產業人才斷鏈，而隨著可能爆發戰爭風險，為了讓中華民國台灣，過去創造的民主典範和建立起的奇蹟，不會功虧一簣，繼續朝先進科技國家前進，是台灣人民跨世代的願望，也是郭台銘爭取參選2024總統的動力，台灣今日的富裕，是建立在台海穩定與全球共融的基礎上，面對美中對抗，台灣會被迫選邊站，成為最直接的受害者，唯一的辦法就是化解美中對抗。
台灣身處美中對抗的焦點，同時又是美中經濟連接點，台灣有條件成為化解美中對抗的關鍵影響力，「只要我們有一位具國際高度以和平為理念的領袖」，未來他也會以以演講或座談會的方式，與大眾做更深度的說明，他相信，政治的價值是為了讓人民過更好的生活，這也是兩岸百姓共同的期待。
郭提到，「避戰」是領袖最重要的責任，台灣的避戰要做到兩件事，第一，化解美中對抗，第二，不能讓民進黨執政，他直言，投票給高舉台獨、仇中抗中的民進黨是危險的，是以人民利益為敵的，和平日子並非理所當然，需要人民做正確的選擇，在今天如此艱難的時刻，身為一個懷有全球視野，並具多方關係的國際企業，應挺身而出，解決傳統政治人物不能解決的危機。
他感謝國民黨主席朱立倫以及副主席連勝文，公開認定郭台銘為國民黨重要資產，不過，他也為4年前負氣離開國民黨，讓很多人失望，致上萬分歉意。
郭台銘指出，國際局勢愈來愈兇險，「我願意做2300萬台灣人民的僕人」，奉獻在國際與社會上累積的智慧與人脈，用醫生餘命，為中華民國的生存發展而戰，為台灣人民的安全幸福而戰。
不過，他也說，能不能被國民黨徵召，在於民調的呈現，所以要拜託大家，若接到任何民調電話，請說出「唯一支持郭台銘」，讓黨中央有明確的依據，來提名最能勝選的人，若有幸或國民黨徵招提名，將竭盡所能，團結所有非綠陣營，前進2024總統大選，達成政黨輪替，進而建立專業清廉政府，追求和平與繁榮。
但若最後民調呈現低於侯友宜，國民黨最後決定徵招他，郭承諾會全力支持侯，幫助國民黨勝選，自己的國家自己救，不能讓民進黨繼續執政，不能讓台灣兒女在槍林彈雨中身亡，郭最後說，願意全力爭取國民黨提名，與賴清德來場君子之爭，雖然自己是商場老將，卻也同時是政治新手，大家的批評指教，都以感恩的心情看待。