NBA／Curry砍34分！勇士136:125逆轉勝雷霆　重回西區第5

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勇士目前41勝38敗排在西區第6，今天對上雷霆的賽事，對他們來說很重要，但賽前球隊宣布Thompson因背部痠痛因此不會出戰，本季他場均可得到21.8分4.2籃板2.4助攻。
此役開賽後，勇士就被打出一波17:9的攻勢，前兩節分別被雷霆攻下39分和40分，半場打完以69:79落後，雷霆少主Shai Gilgeous-Alexander此時已經攻下21分。
第三節開打後，勇士重新加強防守，打出22:13的攻勢，追到只勝1分差，該節打完他們以102:106落後。末節勇士繼續追分，在Jordan Poole命中三分球後，正式將比數追平。
此後，比賽進入到白熱化階段，Curry高難度三分球讓勇士超前，之後Green籃下獲助攻擺進2分，勇士打出一波8:0小高潮，稍微拉開分數。在雷霆試圖追分之時，Poole連續切入站上罰球線，還投進大號三分球，個人連得8分，讓勇士領先到雙位數。隨著比賽時間流逝，雷霆氣力放盡，Draymond Green兩次斷球抄截得分，更是讓他們士氣全無，最終以11分之差繳械投降。
Curry這一場25投11中，得到34分，另有5籃板6助攻；Poole頂替Thompson先發，得到30分； Green斬獲17分10籃板5助攻2抄截2阻攻；D. DiVincenzo和M. Moody 各有16分和13分。雷霆方面，Alexander拿到32分。