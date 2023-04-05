蔡英文在美國會見4政要 總統府：穩健中踏實尋求外交
總統蔡英文持續進行「民主夥伴共榮之旅」，在結束中美洲友邦行程後，已在美西時間4日晚間19時45分（台灣時間5日上午10時45分）抵達美國加州洛杉磯過境。總統府副秘書長張惇涵在飛往洛杉磯的專機上受訪指出，蔡英文在美東時間3月30至31日過境紐約期間，有跟眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）等美方友人會晤；他指出，蔡英文感謝美國總統拜登及跨黨派參眾議員對台灣的支持，也承諾台灣會扮演維護區域和平的夥伴角色、可靠的經貿夥伴，在穩健當中尋求踏實外交。
記者黃宣尹／洛杉磯報導
張惇涵表示，美東時間3月30日，蔡英文跟傑佛瑞會面；3月31日離開紐約之前，也跟蘇利文（Dan Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）等三位跨黨派聯邦參議員早餐會。
張惇涵表示，蔡英文在會面中主要提到四個重點。第一，這是在疫情過後，蔡英文首度出訪以及過境美國，感謝美方在過境期間提供的協助與安排。
另外，蔡英文除了感謝拜登上任後對台灣以具體行動表達支持外，也感謝跨黨派參眾議員對台灣不遺餘力支持，讓台美雙方共同克服很多挑戰。
第三，美國各界對台灣的支持，促進許多理念相近的國家共同關注台海以及印太和平穩定，蔡英文除感謝美方對台海及區域和平穩定的關注外，也期盼台美之間在共同關注的安全議題上繼續合作，台灣也會持續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近國家共同維護區域和平穩定。
張惇涵說，台灣也會持續作為關鍵、可靠的經貿夥伴，與理念相近國家共同致力打造更具有韌性的全球民主共應鏈，為全球疫後復甦貢獻正面力量。
張惇涵也提及，在這些會談當中，蔡英文也再次感謝蘇利文在2021年5、6月期間，當台灣面對疫情挑戰時，蘇麗文赴台灣宣布美國援助台灣疫苗的訊息，這讓台灣人民感受到，在抗疫的道路上，台灣並非孤軍奮戰。
張惇涵也說，中華民國台灣總統過境美國是很自然的事情，過去也有慣例，也會在美國跟民意領袖有互動，有時用電話，而這次有機會在美國與議長會面，這是很難得的機會，台灣會在穩健當中尋求踏實外交。