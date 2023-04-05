巷仔內／郭台銘身段柔軟、切中要點　化解藍營分裂危機

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郭台銘此次的參選談話可說是脫胎換骨，終於以正確的姿態表達想要爭取國民黨總統提名的立場，整場談話有四大重點，各個都切中要點，傳達了重要的含義。
首先，郭台銘凸顯自己是國際企業創辦人的全球視野及高度，也不斷強調政治經濟密不可分，對於台海局勢，郭台銘不只是提醒台灣要避戰，更實質的提出解方，化解美中對抗及不能讓民進黨執政。他以這樣的高度作為開場起手式，讓大家知道郭台銘絕對是夠格的總統候選人，能解決傳統政治人物不能解決的危機。
接著，郭台銘一改過去炮打黨中央的風格，先是感謝黨主席朱立倫、副主席連勝文對他的肯定，他更為了4年前他負氣離開國民黨而向國民黨支持者至上萬分歉意，郭台銘更鞠躬長達10秒，表達誠意，化解了國民黨支持者對他的不滿。
由於4年前郭台銘正是因為總統初選失利，而退出國民黨，更重傷國民黨，黨內都十分擔心歷史重演，郭台銘這次強調，如果新北市長侯友宜民調比他高，他會全力支持侯友宜，幫助國民黨團結勝選，此番言論讓黨內不必在憂心分裂危機重演。
最後，郭台銘還是強調，如果自己獲得國民黨徵召，會團結所有非綠力量，贏得總統大選，呼應朱立倫一再強調的非綠陣營結盟，表示郭台銘與國民黨已經在同一條船上，有一定的默契。
郭台銘一改過去霸氣總裁的形象，而是以謙虛的態度發表他的參選宣言，宣示自己會當2300萬人民的僕人、也承認自己是政治新手，化解各界對於他個性不適合擔任總統的質疑。
在郭台銘精準表態後，壓力落在侯友宜身上，需要審慎考量是否要提前表態，不過藍營現在有侯友宜在牛棚暖身，有郭台銘願意放下身段、促進團結，更有前總統馬英九赴陸堅持中華民國，維護兩岸和平，還有朱立倫無私無我整合溝通，藍營總統提名只剩最後一哩路，若能成功整合各方力量，相信2024年迎回執政權並非妄想。