獨／《模仿犯》全員演技在線！4大「金鐘級配角」超搶戲
Netflix懸疑影集《模仿犯》改編自日本作家宮部美幸同名小說，上線後奪下台灣、香港、泰國排行榜第1名，全員飆演技的黃金陣容讓觀眾大呼過癮，其中4位「金鐘級」配角陳博正（阿西）、游安順、庹宗華、姚淳耀，表現引起熱議。
記者羅凌筠/台北報導
阿西劇中飾演孫女失蹤的廟祝，他的個性冷靜聰明、警覺性高，也是最先發現有共犯的人，為了求凶手釋放孫女，阿西深夜在大街吠叫學狗爬，爺孫情讓許多觀眾動容，江宜蓉戲外也說：「有時候西哥一個眼神看到我，我就好想哭。」
吳慷仁、游安順這對舅甥相處起來像是朋友，為沉重的劇情帶來一絲明亮歡快的感覺，導演張榮吉、張亨如透露，其實游安順的戲分原來更多，劇中吳慷仁是個睡在地檢署的檢察官，舅舅習慣他滿腦子工作，常常幫他送換洗衣物、泡麵、蔘茶，他們互動很有趣，但是礙於篇幅，只好忍痛剪掉。
劇中庹宗華飾演一個刑警，為了從凶手身邊救出女兒分秒必爭，因為遭凶手拋屍挑釁，庹宗華有一場打戲邊哭邊揮拳，展現理智在崩潰邊緣的複雜情感，其實這場戲比拋屍戲還要早拍，但庹宗華培養情緒不受影響，導演說：「他唯一要求只有『導演，要再來1個嗎？給我礦泉水』。」只要有水喝就能不斷再哭、再打，一次又一次重拍。
姚淳耀飾演跑新聞不擇手段的記者，戲裡他主持的節目風格辛辣，借鏡爭議性極強的節目—王育誠《社會追緝令》，姚淳耀為了學習主播播報口條，特別找主持人洪培翔指導，每天不斷看電視，練習發音清楚，難怪一開口就像主播附體，專業程度令人眼睛為之一亮。